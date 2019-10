Banki nie skąpią kredytów na inwestycje w nieruchomości

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG "Property Lending Barometer 2019. A survey of banks on the prospects for real estate sector lending in Europe", polskie i europejskie banki nadal chętnie kredytują inwestycje w sektorze nieruchomości. To dobra wiadomość, zważywszy chociażby na coraz większy niepokój względem pojawiających się napięć handlowych oraz brexitu. W I półroczu 2019 r. na sześciu głównych rynkach nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej zainwestowano 5,5 mld EUR, za ponad połowę wolumenu odpowiadała Polska.

W ciągu najbliższych 2 lat przewiduje się, że w ujęciu łącznym PKB w Europie wzrośnie jedynie o około 1,4%. Gospodarki rozwijające się w Europie Środkowo-Wschodniej wykazują znacznie lepsze wskaźniki PKB, zwłaszcza w takich krajach jak Polska i Rumunia – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce, który jest odpowiedzialny za badanie na polskim rynku już od 10 lat.

Polska wciąż zajmuje kluczową pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem inwestycji w nieruchomości

Banki w Europie Środkowo-Wschodniej najchętniej finansują inwestycje biurowe

Inwestycje w nieruchomości z rynku mieszkaniowego są preferowane w większości rozwiniętych gospodarek, podczas gdy większość banków w Europie Środkowo-Wschodniej preferuje finansowanie nieruchomości biurowych. Również w Polsce zauważalny jest ten trend, przy czym w ostatnich latach finansowanie nieruchomości handlowych cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem banków ze względu na zwiększone ryzyko związane z inwestycjami w tym zakresie – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Na potrzeby tegorocznej, 10. już edycji badania KPMG zebrano opinie 70 respondentów reprezentujących instytucje finansowe z 15 krajów Europy. Zdaniem większości z nich, banki ciągle chętnie udzielają finansowania na realizacje deweloperskie. Duży nacisk, jaki instytucje finansowe kładą na finansowanie inwestycji w nieruchomości , jest tym bardziej wart podkreślenia, że na horyzoncie pojawiają się już mało sprzyjające czynniki natury ekonomicznej, w tym na przykład widoczne w dużej części Europy spowolnienie wzrostu PKB Na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy br. wolumen inwestycji w nieruchomości zlokalizowane w Europie kontynuował swoje spadki, osiągając poziom zaledwie 114,3 mld EUR, co było wynikiem o 15% niższym od uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Źródłem tego spowolnienia było kilka, występujących jednocześnie czynników, w tym m.in. umiarkowanych perspektyw gospodarczych, niepewności politycznej, braku odpowiednich aktywów czy też zmieniających się wzorców popytu w całej Europie.Także napięcia w handlu między Europą, Stanami Zjednoczonymi i Chinami mogą powodować zakłócenia w zakresie inwestycji na globalnym rynku nieruchomości. W pierwszej połowie 2019 r. wolumen inwestycji w Europie spadał, zwłaszcza na kluczowych rynkach jak Niemcy czy Wielka Brytania.W ciągu ostatnich 5 lat łączny wolumen inwestycji w sześciu głównych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria) znacząco wzrastał. Od stycznia do czerwca br. dokonano inwestycji o łącznej wartości 5,5 mld euro, z czego inwestycje w Polsce odpowiadały za nieco ponad połowę wolumenu transakcji (52%).Większość ankietowanych przedstawicieli banków, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji badania KPMG, przywiązuje strategiczną wagę do finansowania inwestycji w nieruchomości. Tylko dwa kraje – Chorwacja i Słowenia – oceniają projekty nieruchomościowe jako mniej ważny obszar działalności swoich banków.