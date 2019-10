Aglomeracja warszawska generuje 1/5 wartości ogółu hipotek

Od stycznia do sierpnia 2019 roku Polacy zaciągnęli 159,2 tys. kredytów mieszkaniowych, których łączna wartość osiągnęła 42,86 mld zł. Niemal 40% tej kwoty wygenerowały hipoteki "zlokalizowane" na terenie zaledwie pięciu aglomeracji miejskich.

Co piąta złotówka na hipoteki jest w aglomeracji warszawskiej

- Wysoki udział aglomeracji warszawskiej wynika z pozycji, jaką w Polsce odgrywa stolica i okalające ją miejscowości, pod względem ekonomicznym i demograficznym – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK. - Warszawy jako miasta nie dotyczy zjawisko depopulacji. Poziom bezrobocia jest jednym z najniższych a uzyskiwane dochody jednymi z najwyższych w Polsce. Sprzyja to wysokim cenom nieruchomości, które z kolei ciągną w górę średnią wartość kredytu mieszkaniowego.

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że największą ilość umów o kredyt hipoteczny (19,6 tys. szt.) podpisali mieszkańcy aglomeracji warszawskiej. Na drugim biegunie uplasowała się aglomeracja opolska, odpowiedzialna za zaledwie 1% wszystkich zaciągniętych hipotek (1,3 tys. szt.).Aglomeracja warszawska króluje nie tylko pod względem ilości udzielonych kredytów, ale również pod względem ich wartości. Sięgnęła ona kwoty 7,28 mld złotych, co oznacza, że prawie co piątą złotówkę z zaciągniętych w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku kredytów hipotecznych pożyczył mieszkaniec Warszawy i jej okolic.Na obszarach poza 11 aglomeracjami miejskimi (warszawska, wrocławska, krakowska, trójmiejska, poznańska, górnośląska, łódzka, bydgosko – toruńska, szczecińska, lubelska, opolska), w okresie styczeń – sierpień 2019 r. udzielono 86,61 tys. sztuk kredytów mieszkaniowych na kwotę 20,2 mld zł. Stanowią one w ujęciu liczbowym 54% wszystkich zaciągniętych zobowiązań hipotecznych w Polsce, a w wartościowym 47%.