Santander wprowadza konto oszczędnościowe dla dziecka poniżej 13 lat

Namawianie do odkładania pieniędzy w skarbonce to jeden z najbardziej popularnych sposobów na krzewienie wśród najmłodszych wiedzy ekonomicznej i przygotowanie ich do zarządzania dorosłym budżetem domowym. Z badania zrealizowanego przez SW Research dla Santander Banku wynika, że z metody tej korzysta 60% rodziców dzieci w wieku 5-14 lat. I wprawdzie jest to rzeczywiście niezły pomysł, to jeszcze więcej pożytku może przynieść maluchowi posiadanie własnego konta w banku. Od 4 października najmłodsi mogą zbierać pieniądze w ramach oferty Konto Jakie Chcę. Jest to oferowane przez Santander konto oszczędnościowe dla dziecka z oprocentowaniem 2,5% do 3 tys. zł.

- Jak wskazują psychologowie, około 11 r.ż. większość dzieci ma już spójny i realny obraz funkcjonowania pieniądza w społeczeństwie . Z kolei rodzicom często wydaje się, że ich pociechy są jeszcze za małe, by włączać je w rodzinne finanse. W Santander Bank Polska aktywnie angażujemy się w edukację ekonomiczną dzieci, np. poprzez projekt Finansiaki i widzimy, że na naukę zarządzania pieniędzmi nigdy nie jest za wcześnie. Dlatego chcemy dać rodzicom kolejne narzędzie – konto oszczędnościowe, które z powodzeniem może zastąpić archaiczną już skarbonkę - mówi Przemysław Dukiel z pionu bankowości detalicznej w Santander Bank Polska.

Konto oszczędnościowe dla dziecka to niewątpliwie interesująca alternatywa skarbonki, do której posiadania namawia małych Polaków aż 60% ich rodziców. Jak dowodzi badanie zrealizowane przez SW Research Santander Bank Polska, w ramach edukacji finansowej rodzice stosują również rozmowy o ekonomii i celowości oszczędzania oraz planowania zakupów. Sposobem na krzewienie wśród najmłodszych właściwych nawyków finansowych są także wspólne zakupy, porównywanie cen, analizowanie etykiet, a także dopłacanie maluchom do ich oszczędności tak, aby pociecha mogła kupić sobie wymarzoną rzecz. Odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazują również, że 60% Polaków posiadających dzieci pomiędzy 5. a 14. rokiem życia regularnie daje im kieszonkowe – codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu.Zamiast wydawać od razu otrzymane od rodziców pieniądze, można namówić malucha do oszczędzania w nowy sposób – na rachunku w banku. Od 4 października klienci Santander Bank Polska mogą otworzyć Konto Jakie Chcę - konto oszczędnościowe dla dziecka poniżej 13 roku życia z oprocentowaniem 2,5% środków do 3 tys. zł. Takie oprocentowanie obowiązuje do ukończenia 13 lat przez dziecko, natomiast niezależnie od wieku pociechy wszystkie środki powyżej 3 tys. mają 0%. To konto osobiste przeznaczone do oszczędzania np. drobnych pieniędzy z komunii, prezentów urodzinowych, podarunków od babci, czy kieszonkowego. Opłata za jego prowadzenie wynosi 0 zł. Młodzi nie będą mogli korzystać z karty debetowej czy też aplikacji mobilnej. Konto można otworzyć w placówce Santander Bank Polska.Santander Bank Polska wspiera edukację finansową także przez projekt Finansiaki. Jego głównym elementem jest portal internetowy, na którym dostępnych jest kilkadziesiąt kolorowych i bardzo przystępnych materiałów do nauki zarządzania pieniędzmi. Można je filtrować w zależności od tego, czy chce korzystać z nich rodzic, nauczyciel czy dziecko oraz w zależności od jego wieku. Są to m.in. gotowe do użycia np. scenariusze lekcji dla pedagogów, które wystarczy wydrukować i przy ich pomocy prowadzić zajęcia. A co ważne materiały zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Można je znaleźć tu: https://finansiaki.pl/