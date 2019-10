Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot kosztów

W ostatnich tygodniach zapadł dla konsumentów dość istotny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej jako TSUE) w sprawie C-383/18 (Lexitor), dokładnie dnia 11 września 2019 r. TSUE orzekł, iż "prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta".

Co to oznacza dla kredytobiorców kredytu konsumenckiego? Otóż zgodnie z tym orzeczeniem, w przypadku spłaty kredytu w całości przed terminem określonym w umowie, obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu wynikający z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, odnosi się do wszystkich kosztów, w tym prowizji, a nie tylko wyłącznie do tych rozłożonych w czasie, jak odsetki czy ubezpieczenie. Dodatkowo TSUE wskazał, iż tak samo należy rozumieć przepis art. 16 ust. 1 dyrektywy o kredycie konsumenckim, który leży u podstaw polskiego przepisu. A zatem w chwili obecnej konsumenci w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego mają prawo wystąpić do instytucji finansowych o zwrot proporcjonalnych dodatkowych kosztów, a nie tylko samych odsetek. Dotyczyć to będzie wszelkich opłat m.in. takich jak opłata przygotowawcza, prowizja, opłata wstępna, opłata administracyjna oraz wszelkie koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.Orzeczenie TSUE podtrzymuje już wcześniej prezentowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako UOKiK) wraz z Rzecznikiem Finansowym - stanowisko. Wspólnie wskazali oni, iż proporcjonalnemu zwrotowi powinny podlegać wszystkie koszty związane z kredytem, w tym opłata związana z prowizją za udzielenie kredytu. Odmienne stanowisko zajmował Związek Banków Polskich, który wskazywał, że proporcjonalnemu zwrotowi powinny podlegać jedynie koszty powiązane z okresem kredytowania. Jednak po rozstrzygnięciu sprawy przez TSUE już nie ma żadnych wątpliwości prawnych w kwestii interpretacji powyższych przepisów prawa oraz jednoznacznie przyczynia się do zwiększenia ochrony konsumentów na rynku usług finansowych.Szacuje się, że kredyt konsumencki w Polsce, który został zawarty na okres 10 lat, jest średnio spłacany przez konsumenta po okresie 3 lat. A zatem instytucje finansowe muszą proporcjonalnie za okres 7 lat zwrócić konsumentowi odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu. Jeśli tego nie uczynią konsument ma prawo złożyć stosowną reklamację do takiej instytucji finansowej, a jeśli to nie poskutkuje zwrotem, może przesłać swoją skargę do Rzecznika Finansowego oraz skorzystać z jego wsparcia.Co istotne w chwili obecnej z informacji Prezesa UOKiK wynika, iż postawił on już zarzuty w tym przedmiocie 21 firmom z sektora pozabankowego, które nie rozliczają się z klientami oraz dwóm bankom. Ponadto toczy się 8 postępowań wyjaśniających, które są na wczesnym etapie, a kolejne sprawy będą wszczynane na bieżąco.