Kredyt studencki - bez terminu i bez papierów

Kredyt studencki to zdecydowanie jeden z najbardziej atrakcyjnych produktów kredytowych w skali całego rynku. Od tego roku wnioskujący o niego studenci i doktoranci mogą liczyć na pewne ułatwienia. Przede wszystkim nie ma już granicznego terminu, do którego muszą uporać się ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji, ponieważ nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Po drugie, mogą zrezygnować z przygotowywania formularzy papierowych i wypełnić wniosek kredytowy online.

Najważniejszą zmianą w kredytach studenckich wprowadzoną w 2019 roku jest możliwość składania wniosków w systemie ciągłym zamiast w akcjach kredytowych, jak było dotychczas. Od złożenia wniosku bank ma 30 dni na podpisanie umowy, ewentualnie 60 dni, jeżeli przyczyna tego przesunięcia nie leży po stronie ani banku kredytującego, ani studenta – mówi Piotr Sawicki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

O kredyt studencki mogą starać się studenci, którzy nie ukończyli 30. roku życia, oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Ważne jest, żeby pamiętać, że dochód na osobę w rodzinie studenta w roku poprzedzającym nie może przekroczyć 2,5 tys. zł – przypomina Sawicki. – Kredyt studencki jest udzielony tylko raz na okres nauki, jest to 6 lat dla studentów, ewentualnie można przedłużyć taki kredyt o 4 lata na okres studiów doktoranckich.

Kredyt studencki jest bardzo korzystny dla studenta ze względu na warunki spłaty. Przez 2 lata trwa karencja, więc spłatę kredytu rozpoczyna się w ciągu 2 lat po ukończeniu studiów. Odsetki, jakie student spłaca, wynoszą 0,5 stopy redyskonta Narodowego Banku Polskiego. Pozostałe odsetki umowne spłaca Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytów Studenckich – tłumaczy przedstawiciel BGK.

Okres spłaty kredytu studenckiego wynosi dwukrotność czasu pobierania kredytu. Jeżeli student pobierał środki przez 40 miesięcy, spłaca przez 80 miesięcy w równych ratach miesięcznych. Kredyt studencki może być umorzony ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce, ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną – mówi Sawicki.

Aby uzyskać kredyt, student powinien udać się do jednego z banków, które mają podpisaną umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Obecnie jest to PKO BP, Pekao SA, Grupa SGB Bank oraz Bank Polskiej Spółdzielczości – wymienia Piotr Sawicki.

Przed zmianą przepisów granicznym terminem składania wniosków o kredyt studencki był 20 października, a umowę z bankiem można było zawrzeć tylko do 31 grudnia. Zmiany w przepisach spowodowały, że o pomoc studenci i doktoranci mogą starać się przez cały rok. W przypadku kandydata na studia, umowa powinna zostać zawarta w ciągu 30 dni od złożenia przez niego dokumentu zaświadczającego uzyskanie statusu studenta lub doktoranta. Zmianie uległ również sposób dopełniania niezbędnych formalności. Do tej pory o kredyt studencki wnioskowało się wyłącznie na papierze, teraz można to zrobić wypełniając dostępny online wniosek elektroniczny.Kredyt studencki jest wypłacany w comiesięcznych transzach w wysokości 400, 600, 800 lub 1000 zł przez 10 miesięcy w roku. Wysokość transzy można zmienić w trakcie trwania umowy.Koszty kredytu studenckiego są nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych. Oprocentowanie wynosi 1,2 stopy redyskonta Narodowego Banku Polskiego przy ok. 6–10 proc. przy standardowych kredytach gotówkowych.Bank Gospodarstwa Krajowego umarza 50 proc. kwoty kredytu tym studentom, którzy ukończą naukę w grupie do 1 proc. najlepszych absolwentów, 35 proc. w grupie 1,01–5 proc. najlepszych absolwentów i 20 proc. – w grupie od 5,01 proc. do 10 proc. najlepszych studentów.