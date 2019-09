O ile obniżka podatku PIT zwiększy emerytury?

Niższy podatek to wyższa emerytura © vivoo - Fotolia.com

Od 1 października br. wprowadzona zostanie 1-procentowa obniżka podatku PIT dla osób, których roczny dochód nie przekracza 85.528 złotych. Skorzystają na niej wszyscy, którzy z fiskusem rozliczają się na zasadach ogólnych, a więc również emeryci i renciści. O ile wzrosną ich świadczenia?

Można tego jednak uniknąć, wystarczy złożyć w ZUS wniosek o rozliczenie według wyższej stawki, która jest wynikową obowiązujących w tym roku dwóch stawek, w czyli 18 proc. przez trzy kwartały i 17 proc. za ostatni kwartał – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

- Ponieważ realna stawka w rozliczeniu dochodów będzie wynosi 17,75 proc. a nie równe 17 proc. w rozliczeniu rocznym podatków seniorów może dojść do niedopłaty, którą trzeba będzie w 2020 roku pokryć – przestrzega rzeczniczka.

Za sprawą obniżki podatku PIT seniorzy mogą zyskać nawet kilkaset złotych. Wszystko jednak zależy od wysokości uzyskiwanych przez nich świadczeń. Ci, którzy pobierają minimalną kwotę 1100 zł, na rękę otrzymają o 8 złotych więcej niż dotychczas (935 zł). W przypadku świadczenia na poziomie 2500 zł oszczędności sięgają 23 zł, a przy 7 000 zł - 67 zł. Obniżoną stawkę podatku PIT ZUS automatycznie zastosuje do wszystkich swoich klientów, których dochody nie przekraczają 85.528 zł.Obniżkę podatku PIT emeryci i renciści odczują już w październiku, kiedy to na ich konta wpłynie od kilku do kilkudziesięciu złotych więcej.