Zero waste i co jeszcze? Jak zarządzać budżetem studenta?

Dla wielu młodych ludzi nadchodzący wielkimi krokami październik będzie oznaczał rozpoczęcie studiów i związaną z tym wyprowadzkę z rodzinnego domu. Będzie to zatem prawdziwy test na dorosłość i często też egzamin z umiejętności samodzielnego zarządzania budżetem. Nawet bowiem jeżeli rodzice zadbali o edukację finansową przyszłego studenta, to i tak dopiero teraz okaże się, czy umie on tę wiedzę zastosować w praktyce.

(Mądre) oszczędzanie to podstawa

– Bardzo ważny jest cel, jaki przed sobą stawiamy, dla którego gromadzimy nasze pieniądze. Ma on za zadanie zmotywować nas do właściwego działania. Nieważne więc, czy mówimy o nowych ubraniach, telefonie komórkowym, wakacjach za granicą, czy chcemy uzbierać na zakup pierwszego samochodu w życiu. Każdy cel może być dla nas bodźcem do odkładania nadprogramowej gotówki. Nie chodzi o to, aby zmuszać się do oszczędzania i odmawiać sobie drobnych przyjemnostek, aby tylko „dorzucić coś do skarbonki”. Zacznijmy od małych kwot, a jeżeli będziemy wytrwali w swoim postanowieniu, po dłuższym czasie dadzą niemałą sumę.

– Posiadając konto w banku i korzystając z bankowości elektronicznej, można założyć dodatkowo konto oszczędnościowe. Ostatnio popularne są konta, które „same oszczędzają”. Jak to wygląda? Kiedy robimy zakupy, reszta z rachunku może wpływać na subkonto, które jest dedykowane oszczędzaniu. Sami decydujemy o tym, jaka to ma być kwota. Załóżmy, że wydatki zaokrąglamy do 5 zł. Jeżeli nasze zakupy wyniosły np. 13,20 zł, to reszta, czyli w tym przypadki 1,80 zł ląduje na koncie oszczędnościowym. Wydaje się to mała kwota, ale nawet student dokonuje zakupów kilka razy tylko w ciągu jednego tygodnia. Może się więc okazać, że w skali miesiąca uzbiera się „od niechcenia” 100, 150 zł. Dla życia studenckiego mogą być to znaczące sumy. Zebrane pieniądze można wypłacić w każdym momencie, co również jest wygodne – podpowiada Ewa Kozłowska.

Żyj według filozofii zero waste

Planuj wszelkie zakupy – Nie dokonuj zakupów pod wpływem impulsów . Przed każdym wyjściem do sklepu przygotuj listę, pomyśl, co chcesz kupić i czego potrzebujesz, unikniesz w ten sposób niepotrzebnych wydatków. Za każdym razem, kiedy będziesz planować wydać więcej niż 100 zł, zastanów się dwa razy czy musisz – radzi Ewa Kozłowska, ekspert ZFPF, Gold Finance.

Rób zakupy spożywcze z głową . Tzw. suche produkty, które wolniej się psują, warto kupować w większych ilościach, bo wtedy sklepy przeważnie oferują zniżki. Z kolei te z krótszą datą przydatności wiele sklepów sprzedaje po niższej cenie, aby ograniczyć ilość zmarnowanego jedzenia i generowanych kosztów. Zatem jest to nie tylko pożytek dla środowiska, ale dla Twojej kieszeni.

Jeżeli to możliwe, zrezygnuj z jazdy samochodem i/lub transportu publicznego . Zacznij chodzić pieszo, a z pewnością Twój portfel to odczuje, a w dodatku zadbasz o kondycję fizyczną i zaoszczędzisz na kupieniu karnetu na siłownię.

Kupuj z drugiej ręki. Kiedyś second handy i targi ze starociami nie miały dobrej opinii, dziś vintage jest modny i pozwala kupować oryginalne rzeczy za naprawdę małe pieniądze. To także sposób na podreperowanie budżetu studenckiego. Dajmy „drugie życie" przedmiotom, które są w dobrym stanie, a których już nie potrzebujemy. Wystawmy rower czy stary sprzęt audio na sprzedaż w jednym z serwisów transakcyjnych, dzięki czemu zdobędziemy dodatkową gotówkę.

Bankowość internetowa i smartfony z pomocą studentowi

– Dlatego warto korzystać z aplikacji mobilnej swojego banku, która umożliwia nie tylko szybkie wykonanie przelewu lub sprawdzenie stanu konta w dowolnej chwili. Większość z nich ma dodatkowe rozwiązania, takie jak np. asystent finansowy. W praktyce polega to na tym, że aplikacja może nam np. przypomnieć o zbliżającym się terminie zapłaty rachunku lub „pilnować” nas, abyśmy nie przekroczyli założonego budżetu i np. w danym miesiącu nie wydali za dużo na rozrywkę. Takie aplikacje zazwyczaj są interaktywne, intuicyjne w obsłudze i mają przyjazny interfejs. Dostępne grafy i tabelki pozwalają w łatwy sposób zobrazować nasze wydatki – wyjaśnia Leszek Zięba, ekspert ZFPF, mFinanse.