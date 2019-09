W ofercie Getin Banku pojawił się nowy produkt stworzony z myślą o klientach, którzy chcą pomnażać swoje oszczędności, nie tracąc jednocześnie stałego dostępu do środków. Nowe Elastyczne Konto Oszczędnościowe gwarantuje m.in. darmowe przelewy wewnętrzne w ramach bankowości internetowej i mobilnej do końca 2020 r. Klienci, którzy posiadają konto osobiste w Getin Banku, mogą liczyć na promocyjne oprocentowanie dla nowo lokowanych środków - 2,8% dla kwot, które nie przekraczają 200 tys. zł oraz 2% dla nadwyżki ponad 200 tys. zł. do 400 tys. zł.

- Elastyczne Konto Oszczędnościowe to najlepsza propozycja dla osób, które potrzebują w szybki i prosty sposób zarządzać swoimi środkami. Dzięki darmowym przelewom wewnętrznym, Klienci mogą swobodnie, bez planowania i za darmo mieć dostęp do swoich oszczędności – mówi Marek Ubysz, Dyrektor Wydziału Depozytów Detalicznych i Produktów Oszczędnościowych w Getin Banku.

Getin Bank wprowadza Elastyczne Konto Oszczędnościowe W ramach konta klienci mogą liczyć na darmowe przelewy wewnętrzne w bankowości internetowej i mobilnej do końca 2020 r. oraz promocyjne oprocentowanie dla nowych środków.

Powodem, dla którego klienci decydują się na konto oszczędnościowe, jest m.in. gwarancja stałego dostępu do gotówki bez utraty odsetek oraz łatwość bankowania i codziennego zarządzania zgromadzonymi oszczędnościami. I te właśnie atuty ma posiadać nowe Elastyczne Konto Oszczędnościowe Getin Banku.Dodatkową zaletą nowego produktu ma być również oferta „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”, która przez cztery miesiące gwarantuje oszczędzającym oprocentowanie na poziomie 2,8% (do 200 tys. zł) oraz 2% dla nadwyżki od ponad 200 do 400 tys. zł. Po jej zakończeniu klient otrzymuje jedną, prostą stawkę oprocentowania dla całego salda, zgodnie z formułą #prostezasady.Aby założyć Elastyczne Konto Oszczędnościowe, należy udać się do jednej z placówek Getin Banku, ale stosownych formalności można dopełnić również poprzez Call Center lub za pośrednictwem bankowości internetowej . Warunkiem przystąpienia do oferty „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” jest posiadanie lub założenie konta osobistego w Getin Banku. Otwarcie oraz prowadzenie takiego rachunku jest bezpłatne po spełnieniu prostego wymogu jednej płatności w miesiącu kartą lub BLIKiem. Natomiast Klienci, którzy już posiadają konto oszczędnościowe w Banku, mogą bezpłatnie, nie zmieniając numeru rachunku, zastąpić pakiet obecnego konta na Elastyczne Konto Oszczędnościowe i cieszyć się darmowymi przelewami.