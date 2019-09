TFI: sprzedaż i umorzenia VIII 2019

Przed nami najnowszy z cyklicznie opracowywanych przez IZFiA raportów dotyczących nabyć i umorzeń w rodzimych TFI. Czego dowodzi? Okazuje się, że sierpień pod względem sprzedaży funduszy (+0,8 mld) okazał się najlepszym miesiącem i to nie tylko na przestrzeni 2019 roku, ale również w okresie od maja 2018 roku. Do funduszy kapitałowych wpłacono blisko +0,9 mld.

Wyniki sprzedaży za czerwiec 2019 r.

Sprzedaż netto ogółem ukształtowała się na poziomie 0,8 mld PLN

Sprzedaż netto funduszy rynku kapitałowego wyniosła 0,9 mld PLN

Sprzedaż netto funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych osiągnęła pułap 1,2 mld PLN

Sierpień przyniósł ożywienie na rynku funduszy inwestycyjnych, co pokazały bardzo dobre wyniki sprzedaży.

Podobnie jak w lipcu, inwestorzy nabywali przede wszystkim fundusze dłużne. Co prawda wycofywali się też z funduszy akcyjnych i mieszanych, ale już na dużo mniejszą skalę niż w miesiącu poprzednim - mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Odkupienia z funduszy absolutnej stopy zwrotu wyniosły 47 mln, czyli na poziomie zbliżonym do danych za lipiec (43 mln). Spośród wszystkich kategorii funduszy, to z tych funduszy wypłacono najwięcej w okresie ostatnich 12 miesięcy (3,7 mld).Kontynuowane są odpływy z funduszy akcyjnych. Ujemna sprzedaż o wartości 0,15 mld jest wprawdzie lepszym wynikiem niż miesiąc wcześniej ( 0,4 mld), ale od roku nie odnotowano dodatniej sprzedaży w tej kategorii.Kilkukrotnie spadła również wartość wycofanego kapitału z funduszy mieszanych 0,15 mld w sierpniu vs. 0,7 mld w lipcu).Tak jak w ubiegłym miesiącu najlepiej sprzedawały się fundusze dłużne (+0,9 mld). Od początku roku wpłacono do tych funduszy już +6,3 mld. Po raz pierwszy od listopada 2018 dodatnia sprzedaż stała się udziałem funduszy dłużnych krótkoterminowych (+0,2 mld).