30 września debiutują nowe instrumenty pochodne

Zmiany na giełdzie. Warszawska GPW zapowiedziała, że od 30 września w obrocie pojawią się kontrakty terminowe na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET. W portfelu każdego z indeksów znajdzie się miejsce dla pięciu spółek.

WIG.MS-FIN (grupujący spółki z sektorów: banki, ubezpieczenia, rynek kapitałowy, wierzytelności),

WIG.MS-BAS (spółki z sektorów: energia, górnictwo, surowce) oraz

WIG.MS-PET (spółki z sektorów: paliwa, gaz, chemia).



- Rozwój instrumentów pochodnych jest jedną z inicjatyw strategicznych GPW. Zależy nam na przyciągnięciu nowych inwestorów do tego segmentu rynku. Jesteśmy przekonani, że nowe kontrakty na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe spotkają się z zainteresowaniem inwestorów. Mamy nadzieję, że inwestorzy docenią możliwość zarabiania na stosunkowo niewielkich ruchach indeksów bazowych - mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Kliknij, aby powiekszyć fot. kasto - Fotolia.com Inwestor 30 września na GPW debiutują nowe instrumenty pochodne.

Decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ostatnim dniu bieżącego miesiąca w obrocie pojawią się kolejne instrumenty pochodne. 30 września zadebiutują bowiem nowe kontrakty terminowe, dla których instrumentami bazowymi będzie, grupujący spółki zajmujące się produkcją i wydawnictwem gier komputerowych, indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe, w tym:Indeksy makrosektorowe i indeks WIG.GAMES grupują spółki z wybranych branż jednolitych pod względem specyfiki prowadzonej działalności. W portfelu każdego z indeksów znalazło się miejsce dla 5 spółek. Ich liczba jest niezmienna, a ich kwalifikacja ma miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek są ograniczane do 40%. Spółki z indeksów makrosektorowych to jednocześnie jedne z najpłynniejszych spółek notowanych na GPW, wchodzą w skład indeksów: WIG20 lub mWIG40 lub sWIG80.Dla każdego indeksu zostaną wprowadzone po trzy serie kontraktów terminowych wygasających w grudniu 2019 r., marcu 2020 r. i czerwcu 2020 r. Mnożnik (wartość 1 punktu indeksowego) będzie wynosił 1 PLN dla kontraktu terminowego na indeks WIG.GAMES oraz 2 PLN dla kontraktów terminowych na indeksy: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET. Inne niż w przypadku kontraktów terminowych na WIG20 i mWIG40 mnożniki dla nowych kontraktów indeksowych wynikają z wartości bazowej samych indeksów na poziomie 10 000 pkt (dla WIG20 i mWIG40 jest to 1 000 pkt).Komisja Nadzoru Finansowego w sierpniu tego roku zatwierdziła Warunki Obrotu dla kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES i indeksy makrosektorowe.W ofercie instrumentów pochodnych na GPW dostępne są kontrakty terminowe na: indeks WIG20 oraz mWIG40, akcje 36 spółek, kursy EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN oraz CHF/PLN, obligacje, stawkę WIBOR, a także opcje na indeks WIG20.