Indeks BIK: popyt na kredyty w VIII 2019 r.

Jak potwierdzają notowania mierzonego przez Biuro Informacji Kredytowej wskaźnika BIK Indeks, w sierpniu 2019 r. Polacy chętniej niż przed rokiem sięgali po kredyty mieszkaniowe - wartość indeksu PKM wzrosła względem analogicznego okresu minionego roku o +13,7%. Wyższa niż przed rokiem okazała się również średnia kwota wnioskowanego kredytu, która opiewała na 278,73 tys. złotych (+10,0% rdr).

Jaki był popyt na kredyty mieszkaniowe? W sierpniu wniosek o kredyt mieszkaniowy złożyło 35,07 tys. osób.

- Sierpniowa wartość indeksu była o 6,2 p.p. niższa w porównaniu do wartości z lipca br. (19,9%). Natomiast wysoki sierpniowy odczyt popytu na poziomie +13,7%, w stosunku do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym, należy tłumaczyć wzrostem średniej wartości wnioskowanego kredytu o 10,0%.



Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w sierpniu 2019 r. była zbliżona do liczby wnioskujących w sierpniu 2018 r. - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Metodyka indeksu:

Najświeższe dane dowodzą, że ostatnia wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), wskaźnika informującego o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, osiągnęła +13,7%, co oznacza, że w ósmym miesiącu tego roku, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę o 13,7% wyższą niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej.W analizowanym okresie wniosek o kredyt mieszkaniowy złożyło 35,07 tys. osób, a więc o 1,1% mniej aniżeli rok temu (35,46 tys.). Warto przy tym podkreślić, że w lipcu br. takich klientów było 41,4 tys., czyli o 18% więcej niż w sierpniu. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego , o który Polacy wnioskowali w sierpniu 2019 r. wyniosła 278,73 tys. zł., co w ujęciu rocznym oznacza wzrost na poziomie 10,0%.Nadal utrzymuje się więc wysoki popyt na finansowanie nieruchomości kredytem bankowym. W ośmiu miesiącach 2019 r. łącznie 310,63 tys. osób wnioskowało o kredyt mieszkaniowy. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku jest to więcej o 15,12 tys., czyli o 5%.