Banki odmawiają finansowania firm. Co dalej?

Pikująca dostępność kredytów dla firm to problem, który zatacza w naszym kraju coraz to szersze kręgi, co w naturalny sposób owocuje spadkiem udziału kredytów w finansowaniu działalności i inwestycji. Świadome kłopotów firmy modyfikują swoje plany biznesowe - ze zrealizowanego dla Związku Banków Polskich badania INDICATOR wnika, że aż 64% przedsiębiorców nie zamierza się w tym roku starać o kredyt inwestycyjny.

- Barierą, jeśli chodzi o finansowanie firm przez banki, jest ocena ryzyka kredytowego. Duża część przedsiębiorstw, zwłaszcza krótko funkcjonujących na rynku, nie posiada żadnej zdolności kredytowej możliwej do udokumentowania w banku. Wciąż przeszło 70% działalności small biznesu finansowane jest więc ze środków własnych. Bardzo szybko rośnie jednak udział faktoringu w finansowaniu. To coraz częściej złoty środek dla firm, które odbiły się od drzwi banku, a nie mają wystarczających środków własnych – mówi Maciej Wilk - Dyrektor Regionu Małopolskiego w eFaktor.

10 miesiąc pod kreską

- Małym firmom, szczególnie bez długiego stażu na rynku, o kredyt jest bardzo trudno, nic dziwnego, że takie wykluczenie przekłada się na nastroje. Banki ryzyko udzielania im kredytów i pożyczek uważają za niebezpiecznie wysokie. Dostrzegamy ten problem, bo trafia do nas bardzo wielu przedsiębiorców szukających finansowania. Przy faktoringu inaczej odbywa się ocena ryzyka. Zabezpieczeniem finansowania są pieniądze już zarobione przez przedsiębiorców i wystawione przez nich, a niekwestionowane przed odbiorców faktury. W naszym przypadku także branże z trudnościami mają szansę na wsparcie. Nie zamykamy się na nie, pod warunkiem, że pozytywnie wypadnie ocena jakości należności oraz portfela odbiorców – mówi Maciej Wilk z eFaktor.

Jak podaje PAP, w I półroczu br. odrzucone zostały wnioski kredytowe co piątej firmy. To wyższy wynik od zanotowanego przed rokiem, czy dwoma laty.Kłopoty z uzyskaniem bankowego finansowania nie pozostają bez wpływu na nastroje przedsiębiorców - w czerwcu br. obrazujący je wskaźnik PMI sięgnął 48,4 pkt., aby w lipcu zanotować kolejny spadek do poziomu 47,4 pkt., co było najgorszym wynikiem od kwietnia 2013 roku. I wprawdzie sierpień przyniósł delikatny wzrost (48,8 pkt.), to jednak nie sposób nie wspomnieć, że był on 10 z rzędu miesiącem z wynikiem poniżej j 50 pkt. Oznacza możliwe kłopotu gospodarki i firm. Takie wskaźniki PMI sygnalizują najdłuższy od sześciu lat okres pogarszania się koniunktury w polskim sektorze wytwórczym.Niepewność finansowa i gospodarcza nieobca jest też większym firmom. W opinii dyrektorów finansowych badanych przez Deloitte jest wysoka lub bardzo wysoka według 63 proc. z nich. Nadzieję na wzrost przychodów ma tylko 25 proc.Spadek atrakcyjności kredytów idzie w parze ze wzrostem faktoringu. Od kilku lat faktoring jest coraz bardziej dostępny i osiągalny dla firm o niewielkich obrotach, prowadzących uproszczoną księgowość. To one zawsze miały największe problemy z uzyskiwaniem kredytów.