Co zrobi EBC?

W tym tygodniu ton notowaniom nadają plotki i przecieki. W poniedziałek padła pozytywna dla euro informacja, że Niemcy szukają sposobu, by znacznie zwiększyć wydatki fiskalne bez naruszania zasad budżetowych. Wtorek? Przecieki, że EBC nie jest gotowe na ponowne uruchomienie skupu aktywów przy obecnej koniunkturze i ewentualne ilościowe luzowanie może być uzależnione od danych napływających z gospodarki. Skromne podbicie kursu świadczy o tym, że akurat tej plotce inwestorzy nie dali wiary.

Choć daleki jestem od szerzenia teorii spiskowych, to trudno oprzeć się wrażeniu, że oba kontrolowane przecieki mogą być wycelowane w obniżenie poprzeczki oczekiwań przed czwartkową decyzją EBC. Przecież policy mix z bardziej ekspansyjną polityką fiskalną wymaga mniejszego wsparcia koniunktury przez luzowanie monetarne. Druga informacja pokazuje silny opór ze strony frakcji jastrzębi przeciwko wznawianiu ilościowego luzowania. W rezultacie jesteśmy w niecodziennej sytuacji. Rynek spodziewa się jednocześnie szerokiego, kompleksowego pakietu luzowania polityki oraz widzi wysokie ryzyko rozczarowania decyzją ze względu na wyśrubowane oczekiwania. Zakładamy cięcie stóp o 10 pb i wznowienie ilościowego luzowania na 9 miesięcy. Skala miesięcznego skupu powinna wynieść 30 mld euro. W takim scenariuszu istnieje wysokie ryzyko podbicia kursu EUR/USD na wyższe pułapy. Należy jednak pamiętać, że EBC zasugerowało jasno, że ostro poluzuje. Co do detali i szczegółów oceny są już mocno podzielone, więc pole do zaskoczeń jest naprawdę gigantyczne.Dzisiejsze plotki o szykowaniu się Chin do wsparcia koniunktury by przeciwdziałać negatywnemu wpływowi wojen handlowych wywołały pozytywną reakcję ze strony ryzykownych walut. Podchodzimy jednak bardzo sceptycznie do możliwości kontynuacji umocnienia przez AUD, a zwłaszcza NZD. W tym drugim przypadku kurs NZD/USD nie sforsował nawet lokalnych maksimów. Bark silnej reakcji na pozytywne informacje po ostatnim rajdzie notowań sugeruje wysokie prawdopodobieństwo spadkowej korekty. Podobnie widzimy perspektywy funta. Boris Johnson został zepchnięty głęboko do defensywy, ale nie składa broni. Problem brexitu nadal pozostaje nierozwiązany.