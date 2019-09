Rozwiewamy 5 mitów o szkolnym NNW

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to dla wielu rodziców coś na kształt dużego przedsięwzięcia logistycznego. Jak wynika z opracowanego dla Nationale-Nederlanden raportu IBRiS „Przed pierwszym dzwonkiem. Kondycja i bezpieczeństwo polskich dzieci”, dla niemal 1/3 rodziców największym wyzwaniem jest skompletowanie wyprawki szkolnej. Mowa tu nie tylko o artykułach szkolnych, ale również o ubraniach, obuwiu, obiadach czy ubezpieczeniu szkolnym.

MIT 1: Ubezpieczenie oferowane w szkole jest obowiązkowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. jovannig - Fotolia.com Szkoła Ubezpieczenie oferowane w szkole nie jest obowiązkowe.

MIT 2: „Szkolne” obowiązuje tylko podczas lekcji

MIT 3: Ubezpieczenie NNW trzeba kupić we wrześniu

MIT 4: Wszystkie ubezpieczenia NNW oferują taki sam zakres

MIT 5: NNW oferuje tylko symboliczne pieniądze za uszczerbek

Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazują, że w bieżącym roku korytarze 24 tysięcy placówek szkolnych zapełni 4,6 miliona dzieci. Aż tak liczna rzesza najmłodszych będzie narażona na zwichnięcia, złamania, skręcenia czy wybite zęby. Takie wypadki nie należą do rzadkości - aż 1/4 przebadanych na potrzeby raportu respondentów przyznaje, że jego dziecko na własnej skórze doświadczyło tego rodzaju zdarzenia. Polskie dzieci nie są jednak pozbawione ochrony - podstawowym zabezpieczeniem najmłodszych jest tzw. „ubezpieczenie szkolne” , a więc polisa chroniąca przez następstwami nieszczęśliwych wypadków. Jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie jej zakupu, warto zapoznać się z największymi mitami na temat ubezpieczenia szkolnego. W końcu tylko jego świadomy wybór pozwoli rodzicom zabezpieczyć się na wypadek urazu najmłodszych.Co roku, podczas pierwszej wywiadówki rodzice otrzymują plan aktywności na cały semestr, a także listę dodatkowych do pokrycia kosztów. Wśród nich znajduje się niewielka opłata za ubezpieczenie. Często rodzice wykupują je bez świadomości jaki zakres oferuje.Takie grupowe polisy, oferowane w szkołach nie są obowiązkowe. Każdy rodzic może podjąć decyzję, czy decyduje się na zakup tego produktu, czy wybierze wersję indywidualną z wyższą sumą ubezpieczenia, która w przypadku nieszczęśliwego wypadku zapewni większe wsparcie. Ta druga pozwala objąć ochroną kilkoro dzieci, niezależnie od szkoły do której uczęszczają.Z raportu Nationale-Nederlanden wynika, że 1/3 wszystkich wypadków ma miejsce na terenie szkoły. Jednak niewiele rzadziej zdarzają się one w domu (27 proc.) lub na podwórku (9 proc.). Dlatego tak niezbędna jest pełna ochrona.Trzeba zaznaczyć, że niezależnie czy jest to produkt grupowy czy indywidualny, obejmuje on zdarzenia nie tylko na terenie szkoły. Co ważne działa non-stop, również podczas ferii i wakacji. Rozpoczęcie roku szkolnego to dla wielu rodziców okazja do zaplanowania dodatkowych aktywności i wydatków. Wtedy też wychowawcy mówią o rocznej składce na grupowe ubezpieczenie szkolne. Stąd wielu Polaków właśnie we wrześniu odhacza na liście również to zadanie.Należy podkreślić, że w przypadku zakupu polisy NNW w innym terminie, dziecko będzie objęte taką samą ochroną przez cały rok.Jednym z głównych parametrów polis ubezpieczeniowych jest suma ubezpieczenia. Jest to maksymalna kwota, jaką możemy uzyskać po nieszczęśliwym wypadku. Według Rzecznika Finansowego, przeciętnie dla jednego ucznia wynosi ona 13 tysięcy złotych.W praktyce oznacza to, że gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia otrzymamy bardzo niewielkie świadczenie – w granicach 100 złotych. Dzieje się tak, ponieważ większość polis zakłada wypłatę określonego procenta sumy ubezpieczenia za konkretny uszczerbek. Coraz więcej firm proponuje jednak wypłatę określonych kwot za zdarzenia, dzięki czemu rodzice unikną rozczarowania po otrzymaniu pieniędzy. Płacąc nieco więcej za indywidualny produkt, możemy liczyć na znaczący zwrot kosztów leczenia po wypadku.Wysokość świadczenia, zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczenia. Należy pamiętać, że w przypadku niewielkich uszczerbków wypłacanych jest kilka procent tej kwoty. Dlatego szukając odpowiedniej polisy, należy mieć na uwadze te dwa elementy. Można je sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jeszcze przed zakupem.W rozszerzonych ofertach indywidualnych NNW, dostępne są też różne formy wsparcia niefinansowego. Rodzice mogą liczyć na przykład na opiekę medyczną i powypadkową dla dziecka, m.in. zabiegi ambulatoryjne, transport czy rehabilitację. W ramach polisy może być zapewniona także opieka domowa w godzinach pracy rodzica. Natomiast jeśli nieobecność ucznia w szkole trwała dłużej, może liczyć również na korepetycje.