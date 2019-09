Dłużnicy sądowi z prawie 0,5 mld zł zaległości

Wprowadzenie obowiązku zgłaszania do biur informacji gospodarczej osób niepłacących kosztów sądowych i grzywien sprawiło, że łączne, odnotowane w Krajowym Rejestrze Długów zadłużenie z tego tytułu, sięga dziś 485,5 mln zł, co jest wynikiem dwukrotnie wyższym od notowanego w 2017 roku. Zaległości z tytułu nawiązek na rzecz Skarbu Państwa, orzeczonych grzywien czy kosztów sądowych ma na swoim koncie niemal 146 tys. Polaków. Rekordzista ma do oddania przeszło 48 mln zł.

- Od 2015 roku, mimo ustawowego obowiązku, sądy nie wpisywały dłużników, ponieważ nie miały do tego zasobów. Były przeładowane obowiązkami związanymi z prowadzeniem rozpraw. Prezesi sądów mówili wtedy, że ich pracownicy, z racji ważniejszych obowiązków, nie mają czasu na wpisywanie dłużników. Dlatego powołano specjalną grupę roboczą, którą tworzyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz eksperci z biur informacji gospodarczych. Specjaliści rozpoczęli pracę nad platformą, ułatwiającą wpisywanie dłużników do rejestrów. Dzięki temu w 2017 roku zaczęło masowo przybywać dłużników, których wierzycielami są sądy powszechne – tłumaczy Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.



Największe zadłużenie w woj. pomorskim

Największe zadłużenie w woj. pomorskim

- W Krajowym Rejestrze Długów notowanych jest 8 820 osób z województwa pomorskiego. Mają oni do spłacenia 81 milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty musi oddać jeden z mieszkańców powiatu słupskiego. Mężczyzna został wpisany przez sąd na kwotę sięgającą ponad 48 milionów złotych. Zobowiązanie wynika z tytułu orzeczonego przepadku korzyści majątkowej – mówi Adam Łącki.



Mężczyźni wiodą prym

W 2015 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym , na mocy których sądy zostały zobowiązane do ujawniania biurom informacji gospodarczych personaliów osób, które zalegają z zapłatą zasądzonych na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego kar finansowych, a więc np. grzywien, nawiązek na rzecz Skarbu Państwa, czy kosztów sądowych. W marcu 2017 roku ruszyła z kolei platforma, za pośrednictwem której pracownicy sądów - za pomocą jednego kliknięcia - mogą przesyłać informacje o dłużnikach do wszystkich BIG-ów jednocześnie.Jeszcze w 2017 roku w KRD widniało ponad 122 tys. zobowiązań na łączną kwotę ponad 210 mln zł. Obecnie liczba zobowiązań sięgnęła 268 tys., a ich wartość wynosi 485,5 mln zł.Największa wartość kar finansowych nałożonych przez sądy powszechne pochodzi z województwa pomorskiego. Jego mieszkańcy mają do oddania 81 mln zł.Drugie miejsce pod względem zadłużenia wobec sądów zajmuje województwo mazowieckie (67,9 mln zł), a trzecie śląskie (53,7 mln zł). Najmniej wobec wymiaru sprawiedliwości zadłużeni są mieszkańcy woj. świętokrzyskiego (5 mln zł), podkarpackiego (6,2 mln zł) i opolskiego (6,6 mln zł).Według danych KRD, dłużnikami wymiaru sprawiedliwości najczęściej są mężczyźni, którzy mają do oddania ponad 423 mln zł. Polki natomiast muszą uregulować 32 tys. zobowiązań na kwotę 55,5 mln zł.W przedziale wiekowym, najwięcej do zapłaty mają osoby w kwiecie wieku. Polacy między 36. a 45. rokiem życia muszą oddać sądom powszechnym 189,7 mln zł. Za nimi są osoby w wieku 26-35 lat (94 mln zł). Najmniej, 20 mln zł, mają do oddania seniorzy i millenialsi, czyli osoby urodzone w latach 80' i 90' (31 mln zł).