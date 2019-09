Przelewy Elixir w VIII 2019 r.

151,1 mln transakcji, których wartość sięgnęła 462,2 mld zł. To najświeższe, sierpniowe statystyki dotyczące systemu Elixir. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 3,28 mln komunikatów o wartości 17,7 mld euro. W systemie Express Elixir odnotowano z kolei 2,3 mln przelewów natychmiastowych o wartości 3,7 mld zł.

Liczba i wartość operacji w systemie Euro Elixir W systemie Euro Elixir, w sierpniu 2019 r. rozliczono 3,28 mln transakcji o wartości 17,7 mld euro.

Liczba i wartość operacji w systemie Express Elixir W systemie Express Elixir rozliczono 2,3 mln transakcji o wartości 3,7 mld zł.

W porównaniu z sierpniem 2018 roku liczba transakcji w systemie Elixir wzrosła o 1,6 proc. (151,1 mln komunikatów vs 148,6 mln komunikatów), a ich wartość wzrosła o 4 proc. (462,2 mld zł vs 443,4 mld zł).Rekordowy w analizowanym miesiącu okazał się 12 sierpnia, kiedy to przetworzono w systemie Elixir 12,1 mln mln komunikatów o wartości niemal 24 mld zł.W badanym okresie system Euro Elixir zdołał rozliczyć 3,28 mln transakcji, których wartość osiągnęła 17,7 mld euro. Dla porównania, rok wcześniej było to 2,7 mln komunikatów na 15,2 mld euro. Ilościowy wzrost sięgnął zatem 21 proc., a wartościowy - 17 proc.W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 9 sierpnia – system przetworzył wówczas 175 tys. transakcji o łącznej wartości 902,9 mln euro.W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK) w sierpniu br. rozliczono 2,3 mln transakcji o wartości 3,7 mld zł. Dla porównania, w sierpniu 2018 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 1,1 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 2,55 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do sierpnia 2018 r. zwiększyła się o 113 proc., a wartość wzrosła o 46 proc.Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę transakcji odnotowano 9 sierpnia – przetworzono wówczas 122,2 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 228,8 mln zł.