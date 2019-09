Kredyt dla firmy. A może pożyczka z Regionalnych Programów Operacyjnych?

W polskich realiach przedsiębiorcy nie mają łatwego życia. Chodzi głównie o kwestie kadrowe, kosztowe, czy podatkowe. Do tego musimy dołączyć coraz większe problemy z finansowaniem działalności. Banki, mimo wciąż dobrej koniunktury na rynku, zaczynają coraz bardziej ograniczać kredytowanie biznesu. Szczególnie tego małego i młodego. Pojawił się więc problem dalszego rozwoju tych firm. - mówią eksperci z serwisu Finfinder.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. hesa2 - Fotolia.com A może pożyczka z Regionalnych Programów Operacyjnych? Pożyczki RPO to preferencyjne kredyty dostępne dla kilku obszarów działalności: obrotowe; inwestycyjne; wdrażania innowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; zwiększania efektywności energetycznej budynków i rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych.

Bankowcy planują zaostrzenie polityki kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w trzecim kwartale tego roku, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski. To zaostrzenie polityki kredytowej będzie realizowane poprzez podniesienie marży, skrócenie okresu spłaty lub ograniczenie maksymalnej kwoty pożyczki. Nie jest więc dobrze. Ale to nie wszystko.Jego zdaniem firmy szukające finansowania nie zrezygnują nagle i masowo z ofert banków, ale zmuszone będą często do sięgania po alternatywne rozwiązania. Coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza młodych przedsiębiorców, będą cieszyć się tzw. pożyczki publiczne. Chodzi o finansowanie np. z(RPO). Pożyczki RPO dostępne są dla firm we wszystkich 16 województwach. Mogą z nich skorzystać zarówno start-upy, jak i firmy działające na rynku od lat.Czym sąTo oczywiście pieniądze unijne, które zostały skierowane do wsparcia firm we wszystkich regionach Polski. Pożyczki RPO to preferencyjne kredyty dostępne dla kilku obszarów działalności: obrotowe; inwestycyjne; wdrażania innowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; zwiększania efektywności energetycznej budynków i rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych. Szczególnie ciekawie wyglądają pierwsze trzy obszary, które dają początkującym firmom możliwość działania i rozwoju poprzez inwestycje oraz innowacje.Ostateczne oprocentowanie jest uzależnione od: oceny inwestycji i jej przyszłej rentowności, posiadanych zabezpieczeń oraz stażu firmy. Ramy oprocentowania wynoszą od 0,1% do około 3% w skali roku. I jest to całkowity koszt pożyczki. Nie ma również opłaty za wcześniejszą jej spłatę.Warto podkreślić, że pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki nie przeszkadzają opóźnienia w BIK (pod warunkiem, że klient wyszedł już „na prostą”). Również ilość zapytań w BIK nie rzutuje na końcową ocenę klienta.Będzie to zwykle hipoteka. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zabezpieczenie na maszynach i dodatkowych poręczycielach osób trzecich lub wpis do hipoteki na drugim miejscu (w przypadku kiedy klient kończy spłatę zobowiązania na hipotece i z tego tytułu jest już na niej dużo „wolnej przestrzeni”).Klient może przeznaczyć pożyczkę na cel związany z prowadzoną działalnością, jak np. zakup maszyn do produkcji, mebli do sklepu, środka transportu, zakup lub modernizacja lokalu, w którym prowadzi/zamierza prowadzić działalność. Klient po otrzymaniu środków ma 2-5 miesięcy na rozliczenie się z pożyczki w zależności od ustaleń. Rozliczenie polega na okazaniu faktur/dokumentów zakupu. Sfinansowanie kapitału obrotowego, w zależności od programu, może stanowić 20-50% celu pożyczki.Klient musi wykazać i udowodnić, że będzie go stać na spłatę raty pożyczki. Oprócz prognozy finansowej, klient musi posiadać dochody po odliczeniu zobowiązań prywatnych w wysokości raty wnioskowanej pożyczki – minimum. Wyjątkiem są tu oczywiście start-upy (staż do 24 miesięcy), które są oceniane indywidualnie i na podstawie potencjalnych przyszłych dochodów.Współczesna firma, aby mogła się rozwijać i odnosić sukcesy w swojej branży musi dostawać zastrzyki finansowe. Dzięki nim będzie mogła być innowacyjna i konkurencyjna na rynku. Ograniczenie takiego wsparcia ze strony banków jest problemem, ale jak widać są alternatywne rozwiązania.