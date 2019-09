6 przykazań - odzyskiwanie należności

Polscy przedsiębiorcy czekają na odzyskanie należności od kontrahenta przeciętnie 4 miesiące i 6 dni. Problem niezapłaconych w terminie faktur rośnie z kwartału na kwartał i sukcesywnie wycina w pień kolejne firmy. Z powodu zatorów płatniczych na początku 2019 r. upadłość lub restrukturyzację ogłosiło 222 firm. Nasuwa się więc pytanie – dlaczego uczciwi przedsiębiorcy nie powiedzą basta kontrahentom, którzy kredytują się ich kosztem?

Nie wstyd upominać się o swoje. Wstyd nie płacić

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Monitoruj niezapłacone faktury Warto mieć wszystkie faktury w jednym miejscu, w wersji elektronicznej, i wgrać je do odpowiedniego systemu, który monitoruje terminy płatności.

Pierwsze przykazanie: działaj rozważnie

Drugie przykazanie: chroń się przed nierzetelnymi kontrahentami

Trzecie przykazanie: monitoruj niezapłacone faktury

Czwarte przykazanie: patrz na finanse całościowo

Piąte przykazanie: odważnie odzyskuj należności

– Sprawę koniecznie trzeba skierować do postępowania sądowego, jeśli windykacja polubowna nie przynosi zadowalających efektów, a także gdy dłużnik kwestionuje istnienie długu albo gdy mamy wiarygodne informacje o pogarszającej się kondycji finansowej dłużnika, a zwłaszcza o prowadzonych egzekucjach komorniczych, wyprzedawaniu lub ukrywaniu majątku – informuje Dawid Olszewski, Radca Prawny z Kancelarii Radców Prawnych EULEO.

Szóste przykazanie: dołącz do uczciwych firm

W gospodarce rośnie udział przeterminowanych należności, których opóźnienie sięga od 3 do 6 miesięcy (wzrost z 15,2% I kw. do 17,6% II kw. 2019r,) oraz tych, które opóźnione są od 6 do 12 miesięcy (wzrost z 9,7% I kw. do 12% II kw.2019) wynika z raportu „ Portfel należności polskich przedsiębiorców ” KPF z lipca br. Im dłuższe przeterminowanie faktury, tym mniejsza szansa na odzyskanie należności – podkreślają eksperci. Polscy przedsiębiorcy mają niską moralność płatniczą – niechętnie płacą w terminie. Daleko nam, nie tylko geograficznie, do Tajwanu, w którym 70% faktur płaconych jest na czas. Daleko nam też do niemieckich sąsiadów. Wobec takich uwarunkowań, warto zachować czujność, zdrowy rozsądek i ograniczone zaufanie do partnerów biznesowych.Każdy przedsiębiorca, który dobrze wykona swoją pracę, powinien odważnie upominać się o bieżące należności. Pomogą mu w tym specjalne programy komputerowe lub platformy internetowe. Ich zadaniem jest regularne przypominanie kontrahentom o zbliżających się lub opóźnionych płatnościach . I to nie jest ich jedyna funkcja. Wspierają także inne procesy zarządzania należnościami MŚP m.in. weryfikują kontrahentów, doradzają jakie podejmować decyzje finansowe, żeby zachować płynność finansową.Przedsiębiorca powinien sprawdzać swojego partnera biznesowego przed podpisaniem umowy i w trakcie współpracy. Nawet znajomy partner może stać się ofiarą nierzetelnego kontrahenta i okazać się – w każdej chwili - niewypłacalnym. Kontrola polega na sprawdzeniu jego zdolności płatniczej. Informacje o kontrahencie można uzyskać od niego samego, prosząc o aktualne sprawozdania finansowe. Uzupełnić je można o informacje opublikowane w rejestrach przedsiębiorców tj. w KRS, CEIDG, ale także publikacjach prasowych, Internecie lub u konkurencji. Bardziej szczegółową weryfikację można zlecić wywiadowni gospodarczej. Warto sprawdzać także negatywne wpisy na giełdach długów np. na niezaplacone.info - gdzie widnieją zobowiązania niesolidnych dłużników. Ta wiedza może uchronić przed przyszłymi bankrutami lub nieuczciwymi kontrahentami.Prosty regulamin udzielania kredytu kupieckiego, czyli odroczonego terminu płatności – opracowany przez przedsiębiorcę lub radcę prawnego - może stanowić pierwszą barierą ochronną przed nieterminowymi kontrahentami. Regulamin powinien zawierać: komu i na jak długo przedsiębiorca pożycza swoje środki (tak, tak – sprzedaż na termin to forma pożyczki). A także, jakie są konsekwencje uchybiania terminom płatności (odsetki, koszty windykacji). Sprzedawca powinien jasno i wyraźnie prezentować swoje wymogi w regulaminie, tak aby nikt nie mógł zarzucić, iż jest zaskoczony oczekiwaniami.Eksperci ds. zarządzania należnościami doradzają, że warto mieć wszystkie faktury w jednym miejscu, w wersji elektronicznej, i wgrać je do odpowiedniego systemu, który monitoruje terminy płatności. Jego zadaniem jest wysyłanie – za zgodą przedsiębiorcy - przypomnień o zbliżających się terminach płatności SMS-em, e-mailem, VMS-em. Firmy, które korzystają z monitoringu faktur, odnoszą wiele konkretnych korzyści: skrócony cykl spływu należności nawet o 40%, zmniejszenie ryzyka wystąpienia zatorów finansowych, oszczędność czasu – obsługa systemu zajmuje zaledwie kilkanaście minut tygodniowo, redukcja kosztów związanych z kontrolą finansową. Inne pozytywne efekty to dyscyplinowanie kontrahentów oraz profesjonalny charakter relacji biznesowych. Warto tu zaznaczyć, że wbrew opinii niektórych przedsiębiorców, stosowanie monitoringu nie wpływa negatywnie na relacje z kontrahentem, jedynie przywraca naturalny porządek w biznesie.Funkcja monitoringu faktur bywa częścią większych systemów, które powstają z myślą o przedsiębiorcach, i wspierają ich w zarządzaniu należnościami. Oprócz monitoringu, systemy, takie jak np. Platforma Rozważna Firma, oferują analizę kontrahentów – wystarczy, że użytkownik wgra NIP-y swoich kontrahentów, wtedy system poinformuje, jak długo trzeba czekać na płatności od poszczególnych klientów, a także sprawdzi, którzy z nich mieli już wcześniej problemy z regulowaniem zobowiązań. Systemy tworzą także skrojone na miarę swojego użytkownika scenariusze, które ograniczą ryzyko utraty płatności.Jeśli pomimo wysyłania powiadomień, kontaktów telefonicznych, klient nie uregulował płatności na czas, należy przejść do kolejnego etapu.Warto także kontrolować termin przedawnienia należności, który np. dla sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynosi 2 lata.Firmy, które charakteryzuje wysoka kultura finansowa, wykazują wzorową moralność płatniczą w obrocie gospodarczym i przyczyniają się do propagowania pozytywnych praktyk prowadzenia biznesu. Takie firmy łączy - oprócz przykładu godnego do naśladowania - fakt iż zostały wyróżnione za swoje uczciwe działania. Przykładem takiego wyróżnienia jest certyfikat Rozważna Firma, który jest gwarancją wiarygodności i odpowiedzialności w sposobie prowadzenia biznesu. Posługując się nim, przedsiębiorca pokazuje swoim partnerom biznesowym, że w prowadzeniu firmy kieruje się rozwagą, dba o swoje finanse i stosuje jak najwyższe standardy moralności płatniczej. Operatorem bezpłatnego programu certyfikacyjnego jest Grupa EULEO.Na rynku istnieje wiele narzędzi wspomagających zarządzanie należnościami dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą uchronić właściciela firmy przed ewentualnym zatorem płatniczym, dlatego rozsądne jest z nich korzystać, zwłaszcza, że podstawowe pakiety zarządzania należnościami są bezpłatne.