UOKiK ostrzega: piramidy finasowe

UOKiK ostrzega przed kolejnymi firmami, które mogą być piramidami finansowymi. Za promowanie systemów typu piramida grozi kara do 10 proc. obrotów.

– Podejrzewamy, że kolejne nieuczciwe firmy mogły stworzyć systemy typu piramida i wyłudzać pieniądze pod pretekstem zarabiania na oglądaniu reklam. Nasze postępowania są w toku, ale już teraz chciałbym przestrzec konsumentów przed pochopnym przelewaniem pieniędzy. Istnieje duże ryzyko, że można je stracić – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsumencie, uważaj, gdy ktoś:

zapewnia cię o bardzo wysokich zyskach w krótkim czasie,

ogólnie lub niezrozumiale przedstawia sposób swojego działania, tłumaczy, że niedawno rozpoczął działalność,

unika odpowiedzi na twoje konkretne pytania,

posługuje się wzniosłymi sformułowaniami („zostań partnerem”, „odmień swoje życie”, „zarób pieniądze bez wysiłku”),

oferuje ci kupony, pakiety inwestycyjne, świadectwa uczestnictwa,

odsyła cię na stronę internetową, która nie zawiera wielu informacji lub jest „w budowie”,

kieruje cię na stronę internetową, która nie jest prowadzona w języku polskim, a miejsce prowadzenia działalności jest w egzotycznym kraju,

wskazuje, że istotnym lub najważniejszym elementem uczestnictwa i uzyskania wynagrodzenia jest nakłonienie do udziału w systemie innych osób,

nie podaje źródeł finansowania sytemu lub przedstawia je bardzo ogólnie.

UOKiK zwraca uwagę konsumentów na systemy Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin, które mogą być piramidami i stawia zarzuty firmom, które je promują.Urząd postawił zarzut promowania systemów typu piramida firmom Alternet ze Stanów Zjednoczonych, Nautilus Investment ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, M&K Promoteam ze Stanów Zjednoczonych, M&K Promotim z Wielkiej Brytanii.– promuje system na portalu Alternet i platformie AdBlast. Konsument może zakupić pakiety uczestnictwa o wartości od 10 do 1000 USD, a rzekome dodatkowe dochody i zyski mają zostać wypłacone, gdy namówi inne osoby do uczestnictwa.– promuje system Omega. Pakiety uczestnictwa kosztują od 50 do 200 000 EUR. Firma przyjmuje wpłaty od konsumentów i obiecuje im korzyści za to, że namówią inne osoby do zakupu.– promuje system Team-Coin. Konsument płaci bitcoinami za pozycje w kolejce do wypłaty: jedna pozycja to 0,005 bitcoina (ok. 220 zł). Maksymalnie można kupić 30 pozycji. Organizator obiecuje korzyści za namówienie innych osób, zysk ma być wyższy, im ktoś kupi więcej pozycji., które opracowały system Hybryd Cykler. Uczestnik może kupić pozycje w kolejce do wypłaty - kosztują od 20 zł do 2 tys. zł dziennie. Firma obiecuje wypłatę pieniędzy za namówienie innych uczestników.Oszustwo zgłoś organom ścigania (policja, prokuratura).