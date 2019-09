Jakie pożyczki zaciągamy najczęściej?

Bik przedstawia najnowszą odsłonę newslettera poświęconego rezultatom osiągniętym w lipcu br. przez działające na rodzimym rynku firmy pożyczkowe. Okazuje się, że w badanym okresie raportujące podmioty odnotowały wzrosty wyników rok do roku i to zarówno w ujęciu wartościowym (+2,8%), jak i liczbowym (+11,8%). Badany miesiąc zaowocował udzieleniem 252,6 tys. pożyczek w łącznej kwocie 634 mln zł. Średnia wartość udzielonej w lipcu pożyczki pozabankowej spadła o 8,1%, sięgając 2 509 zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba, wartość i dynamika W lipcu 2019 r., w porównaniu do lipca 2018 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły więcej pożyczek, na wyższą kwotę. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Na przestrzeni pierwszych siedmiu miesięcy bieżącego roku pożyczkowe udzieliły o 1,0% więcej pożyczek niż w tym samym okresie minionego roku. Pod względem wartościowym sytuacja przedstawiała się niemal identycznie. Łączna liczba pożyczek udzielonych w okresie styczeń – lipiec 2019 r. sięgnęła 1 615 tys., a ich kwota - 4,167 mld zł.40% wartości i 11% liczby finansowania udzielonego od stycznia do lipca br. stanowiły pożyczki na powyżej 5 tys. zł. Pod względem liczbowym dominowały pożyczki do 1 tys. zł (38%). W ujęciu wartościowym miały one 9-procentowy udział w sprzedaży. Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń - lipiec 2019 r. dotyczyła pożyczek niskokwotowych (< 1 tys. zł) i wynosiła (+6,6%) oraz wysokokwotowych (> 5 tys. zł), w przypadku których wyniosła ona (+0,4%).Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym, w okresie siedmiu pierwszych miesięcy 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 1,0 do 1,5 tys. zł (-6,7%) oraz 3 do 5 tys. zł (-6,2%).