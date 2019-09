Najdroższa jest wyprawka szkolna dla najmłodszych dzieci

Początek roku szkolnego oznacza wzmożone wydatki rodziców i żniwa handlowców. Z opracowanej przez Deloitte pierwszej polskiej edycji raportu „Wyprawka szkolna 2019” wynika, że w związku z powrotem swych latorośli do szkoły polska rodzina wyda średnio 1 718 zł. Okazuje się również, że w największym stopniu obciążone będą budżety rodziców najmłodszych dzieci (6-9 lat), a w najmniejszym tych, które pociechy mają 14-15 lat.

Młodsi rodzice wydadzą więcej

– Różnice w kwotach przeznaczanych na poszczególne wydatki widać w przypadku zakupu telefonu, młodzi rodzice wydadzą na ten cel średnio 770 zł, podczas gdy rodzice między 40 a 49 rokiem życia jedynie 475 zł – mówi Jan Kisielewski, Dyrektor w Dziale Strategii Deloitte.

– Mamy deklarują, że wydadzą więcej na plecaki szkolne, podczas gdy ojcowie deklarują większe wydatki na podręczniki – dodaje Jan Kisielewski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Wyprawka szkolna Pierwszy dzwonek jest najbardziej kosztowny dla rodziców uczniów pierwszych klas podstawówki.

Zakupy na ostatnią chwilę

– Tak naprawdę szkolne wydatki trwają przez cały rok. Dzieci, zwłaszcza te młodsze, częściej zużywają ubrania i przybory szkolne. 71 proc. ankietowanych potwierdza, że w ciągu roku szkolnego musi dokupić artykuły szkolne, najczęściej zeszyty i przybory do pisania. Na drugim miejscu jest codzienna odzież. 59 proc. respondentów uzupełnia szafy swoich dzieci także w ciągu roku szkolnego – mówi Patrycja Venulet, Dyrektor w Dziale Strategii Deloitte.

Jak wspomniano we wstępie nowy rok szkolny ma okazać się większym wydatkiem dla rodziców z co najmniej jednym dzieckiem w wieku od 6 do 9 lat - niemal 2/3 takich rodzin wskazuje, że wyda więcej niż w minionym roku. Najrzadziej takiej odpowiedzi udzielają rodzice 14 i 15-latków. Koszty wyprawki szkolnej maleją ze wzrostem liczby dzieci. O ile bowiem zwiększone względem minionego roku wydatki deklaruje aż 54 proc. badanych z jednym dzieckiem, o tyle w przypadku czworga latorośli odsetek ten spada do zaledwie 4 proc.Okazuje się również, że dla poziomu wydatków na wyprawkę szkolną znaczenie ma również wiek rodziców. I tak np. na plecaki szkolne zdecydowanie najwięcej (średnio 153 zł) przeznaczą rodzice do 29 roku życia. Najoszczędniej do tego zakupu podejdą rodzice 50+ (138 zł).Starsi rodzice, w wieku 50+, więcej niż inne grupy wiekowe wydadzą na komputer stacjonarny – ponad 1732 zł, na tablet – 711 zł i mundurek – ok. 160 zł.Widoczne są też różnice w deklarowanych kwotach na wydatki szkolne pomiędzy kobietami i mężczyznami.Eksperci Deloitte wyliczyli, że w tym roku polska rodzina przeznaczy na wyprawkę szkolną średnio 1 718 zł. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem będzie to średnio 1 388 zł, z dwojgiem 1 898 zł, a z trojgiem 2 742 zł.Jedynie 2 proc. ankietowanych przez Deloitte zostawiło zakupy wyprawki szkolnej na wrzesień. Większość (51 proc.) wyda w tym miesiącu 25 proc. kwoty przeznaczonej na zakup rzeczy związanych z powrotem dzieci do szkoły.Na trzecim miejscu jest odzież sportowa. Odpowiedziało tak 53 proc. ankietowanych.Najczęściej zakupy wyprawki Polacy robią w hipermarketach (16 proc.), sieciówkach odzieżowych (14 proc.) i dyskontach (11 proc.).