O faktoringu wiemy więcej, ale nie dużo

Informacji o faktoringu poszukuje dziś ponad połowa firm. Wiedzę na jego temat czerpią przeważnie z internetu oraz od kontrahentów. I wprawdzie jest ona coraz rozleglejsza, to jednak trudno ocenić ją wyżej niż "średnia". Najgorzej pod tym względem wypadają najmniejsze firmy. To główne wnioski, jakie nasuwa zrealizowane przez Instytut Keralla Research dla NFG badanie „Percepcja faktoringu w MŚP”.

Najmniejsi wiedzą najmniej

Zagubieni w szczegółach

– Niepokoi fakt, że największy deficyt wiedzy o faktoringu występuje wśród najmniejszych przedsiębiorców. Jest to bowiem grupa firm nie tylko najbardziej narażona na utratę płynności finansowej, ale też najbardziej zadłużona. Według Krajowego Rejestru Długów, mikroprzedsiębiorcy stanowią trzy czwarte wszystkich zadłużonych firm. Są winni swoim wierzycielom ponad 5 miliardów złotych. W relacjach biznesowych z większymi kontrahentami, często pozostają tą słabszą stroną. To głównie ich kosztem duże firmy nierzadko kredytują swoją działalność, wydłużając ponad normę terminy płatności za faktury. Tymczasem faktoring, który pozwala szybko i łatwo zamienić faktury na gotówkę, może być, zwłaszcza dla mikrofirm, jedyną deską ratunku – tłumaczy Dariusz Szkaradek, prezes Zarządu NFG.

Najbardziej znany przez przedsiębiorców jest tzw. faktoring krajowy, eksportowy, importowy (56,3%) oraz faktoring z regresem i bez regresu (47,2%).

Jeśli wiedza, to specjalistyczna

– Po raz pierwszy sprawdziliśmy, skąd przedsiębiorcy czerpią wiedzę o faktoringu i jak ją zdobywają. Znamienny jest fakt, że rolę autorytetu pełnią tutaj przede wszystkim dziennikarze tworzący portale specjalistyczne, a także partnerzy biznesowi, z którymi przedsiębiorcy robią interesy. Często też respondenci sami dzwonią do banków, by tam uzyskać niezbędne informacje. Co ciekawe, dużo mniejszym zainteresowaniem cieszy się reklama w Internecie, a także mailingi i newslettery. Niewielki odsetek, bo tylko 3,7 procent badanych, pozyskuje wiedzę wprost z wyszukiwarek internetowych – zauważa Dariusz Szkaradek.

Przed trzema laty debiutująca wówczas na rynku firma faktoringowa NFG postanowiła sprawdzić, jaki poziom wiedzy na temat faktoringu cechuje przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Okazało się, że w przypadku co czwartego ankietowanego był on zerowy. Jak jest dzisiaj? Najnowsze badanie wskazuje, że sytuacja uległa poprawie - obecnie brak jakiegokolwiek rozeznania deklaruje 13,6% respondentów.Trzy lata zaowocowały zatem znaczną poprawą świadomości przedsiębiorców. Co więcej, coraz liczniejsza jest grupa tych, którzy swój poziom wiedzy o faktoringu określają jako wysoki, mówiąc: „wiem bardzo dobrze, na czym polega, analizowałem oferty, korzystałem w przeszłości, interesowałem się”. W 2016 roku tego rodzaju odpowiedzi udzielało 19,5% przedsiębiorców, dziś odsetek ten sięga niemal 23%. Wysoki poziom wiedzy deklarują głównie firmy handlowe. Po przeciwnej stronie znajdują się usługodawcy.Z kolei do 45,8% wzrósł odsetek firm oceniających znajomość wiedzy o faktoringu jako średnią, co w relacji do ostatniego pomiaru także oznacza wzrost – o 8 pkt. proc. W tej grupie istotnie częściej lokują się firmy małe, zatrudniające 10-49 pracowników niż mikrofirmy (1-9).Jednocześnie grupa 86% przedsiębiorców, którzy przyznają, że mają jakąkolwiek wiedzę o faktoringu, dość słabo wypada w pytaniach o znajomość poszczególnych form faktoringu. Zaledwie 33% z nich potwierdza znajomość co najmniej jednej formy faktoringu. Żadnej nie wskazuje 67,1% badanych i najczęściej są to mikroprzedsiębiorcy oraz usługodawcy.Najbardziej znany przez przedsiębiorców jest tzw. faktoring krajowy, eksportowy, importowy (56,3%) oraz faktoring z regresem i bez regresu (47,2%). Znajomość wymienionych form faktoringu istotnie częściej potwierdzają firmy zatrudniające minimum 10 pracowników. Najsłabiej rozpoznawalne są: faktoring odwrotny i faktoring mieszany.Ponad 57% przedsiębiorców przyznaje, że aktywnie poszukuje informacji o faktoringu. Głównym źródłem wiedzy są dla nich portale specjalistyczne (30,1%) oraz partnerzy/kontrahenci (29,7%). Najmniej pomocne w tym względzie okazują się rady księgowych i… doradców finansowych.