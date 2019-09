Ponad 1 mld zł wierzytelności powrócił do obrotu gospodarczego

Na przestrzeni ostatnich czterech lat zrzeszonym w KPF firmom windykacyjnym udało się odzyskać przeszło 10 mld złotych. Tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku do obrotu gospodarczego udało się przywrócić 1,12 mld zł. Nominalna wartość portfela wierzytelności sięga obecnie 86,28 mld zł, co w zestawieniu z danymi GUS oznacza, że członkowie KPF zarządzają przeszło 97% rynku. To wciąż jednak za mało w gospodarce, w której wartość portfela należności rośnie szybciej niż PKB, a moralność finansowa pozostawia wiele do życzenia.

– Rząd zauważył już ryzyko osłabienia wzrostu gospodarczego w wyniku nieterminowego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań wobec kontrahentów. W odpowiedzi na ten problem stworzył nowe przepisy w sprawie zatorów płatniczych, których katalizatorem stały się między innymi wyniki badań KPF i KRD nad jakością portfeli należności polskich przedsiębiorstw. Jednak same przepisy, nawet najlepsze, nie wystarczą do rozwiązania tego poważnego problemu. Potrzebna jest spójna dla wielu różnych obszarów polityka Rządu, skutkująca racjonalnym wsparciem dla wierzycieli z wszystkich sektorów polskiej gospodarki, umożliwiająca im skuteczną realizację praw własności – stwierdził Andrzej Roter, Prezes KPF.

Wartość obsługiwanych wierzytelności

– Systematyczne analizy i publikacje tzw. informacji negatywnych w BIG-ach dobitnie pokazują, że rynek potrzebuje skutecznych działań na rzecz przywracania do obiegu środków z rosnących należności finansowych. Trzeba bowiem chronić potencjał wzrostu polskiej gospodarki. To także skuteczny sposób na ochronę polskich gospodarstw domowych przed nadmiernym wzrostem cen usług i produktów – powiedział Andrzej Roter, Prezes KPF.

Przywracanie środków finansowych do normalnego obrotu gospodarczego

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość odzyskanych wierzytelności w latach 2015-2018 Członkowie KPF przywrócili w I kwartale 2019 roku do normalnego obrotu gospodarczego ponad 1,12 mld zł Kliknij, aby przejść do galerii (3)

– Działalności windykacyjnej, prowadzonej przez wszystkich wierzycieli, muszą towarzyszyć wysokie standardy etyki zawodowej. Stąd tak ważnym dla Członków naszej organizacji jest fakt uznawania przez UOKiK w wielu obszarach merytorycznych Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych KPF za wyznacznik dobrych obyczajów i rzetelności kupieckiej. Stosowanie się do tych zasad zapewnia realizację ważnych funkcji gospodarczych i społecznych działalności windykacyjnej, ale z zachowaniem słusznych interesów dłużników. Ważne jest więc, by zasady te, jako obowiązujące w swej działalności, przyjmowali wszyscy praktycy rynkowi z sektora zarządzania wierzytelnościami – podkreślił Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Wskaźniki ekonomiczne w naszym kraju ciągle prezentują się dobrze, jednocześnie jednak biura informacji gospodarczej odnotowują wartościowy i ilościowy wzrost długów i to praktycznie we wszystkich sektorach rodzimej gospodarki - od gospodarstw domowych , przez handel, na budownictwie kończąc. I wprawdzie rosnącemu PKB przeważnie towarzyszy wzrost finansowania kredytem handlowym czy konsumenckim, to jednak rosnąca skala nieopłacanych w terminie należności może niepokoić. Obawy w tym zakresie towarzyszą nie tylko wierzycielom, ale również rządzącym.Zgodnie z danymi z najnowszego raportu KPF, wartość nominalna portfeli wierzytelności, zarządzanych przez Członków KPF – uczestników badania ankietowego – osiągnęła na koniec I kwartału 2019 r. 86,28 mld zł, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu 2018 roku o 9,3%. To może oznaczać, że portfele należności polskich przedsiębiorstw rosną nawet szybciej niż polska gospodarka, co wymaga bacznej obserwacji przez analityków gospodarczych. Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być niski poziom moralności finansowej w Polsce, jak ujawniają wyniki najnowszych badań KPF w tym obszarze. Tym ważniejsze jest usuwanie barier w poprawie efektywności zarządzania wierzytelnościami, jak choćby tych związanych z dostępem do informacji o miejscu pobytu dłużnika, jego zameldowania, wielkości i tytułach zadłużenia.Po najwyższym poziomie odzysku środków z należności przeterminowanych, odnotowanym w ostatnim kwartale 2018 roku, w I kwartale br. kontynuowany był spadek wskaźnika przeciętnego udziału odzyskanych środków w portfelach firm członkowskich KPF. Przeciętny wskaźnik odzysku przez firmy członkowskie KPF środków, w relacji do ich wartości nominalnej netto, wyniósł 2,56%. Mimo względnie niskiego wskaźnika, Członkowie KPF przywrócili w I kwartale 2019 roku do normalnego obrotu gospodarczego ponad 1,12 mld zł. W całym roku 2018 odzyskali ponad 2,7 mld zł, co zgodnie z danymi GUS stanowi 74% wszystkich środków odzyskanych w tym roku przez branżę windykacyjną . Łącznie, do normalnego obrotu udało się przywrócić w okresie od I kwartału 2015 do I kwartału 2019 roku ponad 10 mld zł.