500 plus podnosi aspiracje gospodarstw domowych

Jak wynika z deklaracji respondentów przeprowadzonego w III kw. br. badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, w nadchodzącym roku Polacy mają zamiar zwiększać wydatki na zakup dóbr trwałego użytku, samochodu, mieszkania oraz remontu. Okazuje się również, że w coraz większym stopniu zamierzają je finansować z kredytu. Nie brakuje również osób, które przyznają, że ich rosnące aspiracje zakupowe mają związek z rozszerzeniem Programu 500 plus.

– Utrzymujący się w bieżącym kwartale optymizm polskich gospodarstw domowych, wzrost odsetka deklaracji zakupowych polskich gospodarstw domowych oraz rosnąca skłonność do finansowania ich kredytem to dobry sygnał dla dostawców kredytu konsumenckiego. Czynniki te pozytywnie wpływają na prognozy koniunktury rynku Consumer Finance w okresie najbliższych miesięcy – ocenia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Co kupimy za środki z Programu 500 plus?

Ponad 81% planujących zakup pojazdu, chce sfinansować go w całości lub w części z kredytu.

– Na utrzymujący się optymizm i aspiracje konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych zapewne istotny wpływ ma Program 500 plus, uwalniający część budżetów domowych, wcześniej zaangażowanych w sfinansowanie kosztów podstawowych potrzeb życia codziennego. Tym bardziej, że dostępność do oferowanych w jego ramach środków została podwojona. Jeśli natomiast wysoka presja inflacyjna na ceny części produktów spożywczych przeniosłaby się na inne obszary rynku detalicznego, optymizm ten szybko mógłby ulec wygaśnięciu. Podobny efekt może mieć zacieśnienie polityki kredytowej wobec gospodarstw domowych – zarówno ze strony banków, jak i instytucji pożyczkowych – lub ograniczenie dostępności kredytu i powiększenie skali zjawiska wykluczenia kredytowego z innych względów – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

W tym kwartale w górę podskoczyła przede wszystkim prognozowana skłonność do ponoszenia wydatków remontowych. Dziś na duże prawdopodobieństwa przeprowadzenia remontu mieszkania wskazuje 30% respondentów. Dla porównania, w poprzednim kwartale odsetek ten sięgał 25%. Grupa przewidująca wydatki na zakup mieszkania wzrosła z 7 do około 20%, przy czym zdecydowane "tak" mówi tym wydatkom jedynie około 6% respondentów, 16% wskazuje, że "jest to możliwe".Wzrosty prawdopodobieństwa zakupów odnotowano także w pozostałych grupach dóbr. Obecnie przeszło 34% badanych spodziewa się wzrostu wydatków na dobra trwałego użytku (+2 p.proc.). Jeżeli chodzi natomiast o zakup samochodu , to dziś planuje go około 9% Polaków wobec ponad 5% w ubiegłym kwartale.Z wyjątkiem wydatków mieszkaniowych, we wszystkich grupach zanotowano wzrost skłonności do korzystania z kredytu. Rekordowy wynik zanotowano w przypadku finansowania zakupu samochodu – obecnie ponad 81% planujących zakup pojazdu, chce sfinansować go w całości lub w części z kredytu. W przypadku wydatków remontowych odsetek chcących wykorzystać do tego środki z kredytu wyniósł ponad 57%, a dla dóbr trwałego użytku – 53%.W związku z rozszerzeniem przez Rząd Programu 500 plus, w lipcowej edycji badania KPF i IRG SGH, polskie gospodarstwa domowe zapytano o stopień korzystania z tego istotnego źródła dochodu. Obecnie około 39% gospodarstw deklaruje, że korzysta lub będzie korzystało z rozszerzonego świadczenia. Dla porównania, według badań z roku 2016 i 2017, z dotychczasowej formuły programu korzystało 18-22% respondentów. Nastąpiło więc podwojenie dostępności tego programu dla polskich gospodarstw domowych.Respondentom zadano pytania dotyczące przeznaczenia tych dodatkowych dochodów w dłuższym horyzoncie czasu. W rankingu celów wydatkowania tych środków na pierwszym miejscu, podobnie jak w latach ubiegłych, znalazły się edukacja i zajęcia dodatkowe dla dzieci – obecnie zadeklarowało go 28,7% respondentów. Na drugim miejscu są wydatki bieżące (na żywność i ubiór) – ten cel zadeklarowało 23% respondentów. Trzecie miejsce w rankingu przypadło wydatkom związanym z opłatami za przedszkole i szkołę (ok. 18%).Długookresowe, korzystne dla gospodarstw domowych efekty z otrzymywania środków z Programu 500 Plus są już również widoczne. Prawie 11% badanych gospodarstw domowych deklaruje zwiększenie oszczędności, zaś około 6% respondentów będzie przeznaczać dochody z Programu 500 plus na spłatę zaległych zobowiązań. Podobna grupa planuje wydatkowanie na rozrywkę i hobby. Wydatki remontowe były wskazywane przez 4,6% respondentów, a zakup dóbr trwałych – przez 3,4%.