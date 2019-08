Niemal 700 000. Tyle rent i emerytur wypłaca każdego miesiąca dolnośląski ZUS. Zdecydowana większość z nich trafia na konta bankowe świadczeniobiorców (taką opcję wybiera 73 proc.), ale nie brakuje również tradycjonalistów, którzy wolą odebrać swoje środki wprost z rąk listonosza. Dlaczego niemal 30 proc. seniorów nadal nie założyło kont bankowych? Kluczowa jest tu siła przyzwyczajenia, a także chęć kontaktu z drugim człowiekiem - wizyta doręczyciela często traktowana jest przez nich jako miłe odwiedziny i okazja do pogawędki.

- ZUS wypłaca pieniądze emerytom zawsze na czas a czasami nawet wcześniej, jeżeli są dni wolne od pracy. Jeżeli ktoś nie dostaje pieniędzy na konto tylko są tradycyjnie przysyłane przelewem pocztowym to niestety może się zdarzyć, że opóźnienie w ich dostarczeniu jest wynikiem zbyt późnego „doniesienia” pieniędzy do seniora przez listonosza – mówi Iwona Kowalska–Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Najlepszym sposobem na regularne i pozbawione opóźnień dostawanie swoich pieniędzy jest założenie konta w banku i podanie jego numeru w najbliższym ZUS-ie. Od tego momentu można być pewnym terminowości przelewów – dodaje rzeczniczka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ratmaner - Fotolia.com Emerytura Z banku czy od listonosza? Jak trafiają do nas emerytury?

- Nasze statystyki pokazują, że oba sposoby dostawania emerytury mają swoich zwolenników. Wydaje się jednak, że to tylko kwestia czasu, aż przelewy na konto zdominują przekazy pocztowe tym bardziej, że praktycznie w każdym banku konta seniorów są pozbawione opłat – mówi Kowalska–Matis.

Z drugiej jednak strony widać wśród seniorów rosnącą popularność rachunków bankowych, cenionych przez nich przede wszystkim z powodu wygody. Wielu dzisiejszych świadczeniobiorców z usług bankowych korzystało w czasach swojej aktywności zawodowej, opłacając zakupy kartą płatniczą , czy regulując comiesięczne rachunki przelewami i nie zamierza z tego rezygnować również na emeryturze. I nie ma w tym zupełnie nic zaskakującego, skoro np. bank gwarantuje im swobodny dostęp do pieniędzy także w czasie urlopu czy wyjazdu do sanatorium . Sytuacja, w której planowany wyjazd wypada np. trzy dni przed wizytą listonosza, może okazać się kłopotliwa. Inną zaletą tej formy jest bezpieczeństwo. Osoby starsze nie trzymają gotówki w domu, dzięki czemu trudniej jest okraść lub oszukać seniora. No i zawsze mają pieniądze na czas, gdyż ZUS nigdy nie spóźnia się z wypłatą.Konta dla seniorów w wielu bankach są bezpłatne a szybkość przelewu pieniędzy z ZUS na indywidualne konto – gwarantowana.Warto wiedzieć, że przelew jest korzystniejszy z punktu widzenia finansów państwa. Przekaz pocztowy kosztuje ZUS 7,12 zł, natomiast za przelewy instytucja nie wydaje ani grosza. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostawia decyzję o wyborze formy otrzymywania emerytury i renty swoim świadczeniobiorcom. Zachęca jednak, aby rozważyć wybranie obrotu bezgotówkowego.W 2018 roku ubezpieczyciel podpisał porozumienie o współpracy z Bankiem Pocztowym, który stworzył specjalny typ bezpłatnego konta bankowego dla świadczeniobiorców ZUS. Rachunek posiada możliwość dostarczenia przez listonosza gotówki do domu, co łączy zalety obu form otrzymywania emerytur i rent. W ramach wspólnego projektu w placówkach ZUS, Banku Pocztowego i Poczty Polskiej udostępniono materiały informacyjno-edukacyjne na ten temat.Aby zacząć otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy należy złożyć w ZUS wniosek EZP. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego przez www.pue.zus.pl. Odpowiednią dyspozycję możemy także wydać w swoim banku.