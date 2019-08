Inwestorzy na GPW w I poł. 2019 r.

Warszawska GPW zaprezentowała najświeższe statystyki w zakresie udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi w I połowie br. Okazuje się m.in., że Główny Rynek zdecydowanie zdominowali inwestorzy zagraniczni, którzy zdołali wygenerować 59 proc. obrotów. Na NewConnect palma pierwszeństwa niezmiennie należała do krajowych inwestorów indywidualnych (84 proc.). Ci ostatni odegrali również dominującą rolę na rynku derywatów. Catalyst ponownie należał do rodzimych instytucji.

Na Głównym Rynku (GR) akcji GPW pierwsza połowa bieżącego roku należała do inwestorów zagranicznych, którzy odpowiadali za większość, bo 59 proc. obrotów (+3 p.p. rdr). Drugie miejsce przypadło w udziale inwestorom instytucjonalnym (28 proc., -4 p.p. rdr), a trzecie - indywidualnym (13 proc., +1 p.p. rdr).

Sytuacja na rynku NewConnect nie była zaskoczeniem - niezmiennie dominowali inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach podskoczył o 4 p.p. rdr, osiągając tym samym poziom 84 proc. Spadki do 13 proc. zanotował udział inwestorów instytucjonalnych (-3 p.p. rdr), a rzesza inwestorów zagranicznych o 1 p.p. (do 3 proc.)

Bez zaskoczeń obyło się również na rynku kontraktów terminowych, gdzie w minionym roku wiodąca rola należała do krajowych inwestorów indywidualnych z udziałem 50 proc. w obrotach (+3 p.p. rdr). O 4 pkt proc. wzrósł udział inwestorów zagranicznych (20 proc.), zaś udział inwestorów instytucjonalnych spadł do poziomu 30 proc. (-7 p.p. rdr)

Główny Rynek GPW

Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.) Na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrotach w I półroczu 2019 r. mieli inwestorzy zagraniczni.

NewConnect

Rynek Instrumentów Pochodnych

Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.) Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 30 proc.

Catalyst

Na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrotach w I półroczu 2019 r. mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 59 proc. obrotów akcjami, o 3 p.p. wobec tego samego okresu przed rokiem. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 28 proc., o 4 p.p. mniej niż tym okresie przed rokiem, ale wzrósł udział inwestorów indywidualnych, którzy wygenerowali 13 proc. obrotów, o 1 p.p. rdr i o 1 p.p. półrocze do półrocza w pierwszej połowie 2019 r.W I półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji w czołówce, pierwszy raz od czterech lat, uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (udział na poziomie 33 proc.), a tuż za nimi znalazły się TFI z wynikiem 31 proc. Podium w pierwszej połowie 2019 r. zamykają Członkowie Giełdy z 14 proc. udziałem w obrotach.Na rynku NewConnect to inwestorzy indywidualni odgrywają największą rolę, a ich udział systematycznie rośnie. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 84 proc. obrotów, więcej o 4 p.p. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 3 proc. obrotów, o 1 p.p. mniej rdr. Instytucje odpowiadały za 13 proc. obrotów - o 3 p.p. mniej niż w tym okresie przed rokiem i o 1 p.p. więcej niż w drugim półroczu 2018 r. Pierwsze półrocze zdecydowanie należało do TFI, które osiągnęły 51 proc. udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 17 proc., a firmy 12 proc.W pierwszej połowie 2019 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali dominującą rolę także na rynku derywatów, gdzie ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 50 proc. (+3 p.p. rdr), a opcjami 40 proc. (-5 p.p. rdr). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 4 p.p. na kontraktach (20 proc.) i o 1 p.p. na opcjach (26 proc.). Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 30 proc. (o 7 p.p.), ale na rynku opcji zwiększył się do 34 proc. (o 4 p.p. rdr). Zarówno na rynku kontraktów terminowych, jak i opcji dominującą rolę odgrywali animatorzy w pierwszym półroczu 2019 r., którzy wygenerowali odpowiednio: 53 proc. i 51 proc.Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst wzrósł do 40 proc. (o 2 p.p. rdr) w pierwszej połowie 2019 r. Udział inwestorów instytucjonalnych spadł o 3 p.p. rdr do 59 proc., natomiast zagranicznych wzrósł do 1 proc. Przeważającą rolę odgrywają na nim animatorzy z udziałem na poziomie 43 proc.