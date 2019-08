Wczoraj rynki ustabilizowały się, znajdując wsparcie w strzępach informacji, w których, jeśli się bardzo chce, da się znaleźć pozytywną stronę. Wybiórczość w przyjmowaniu wiedzy pokazuje stan, w jakim znajdują się rynki – inwestorzy chcą punktu zaczepienia dla odbicia, jednocześnie obawiając się, że nie warto czekać na solidny powód.

W poniedziałek umiarkowany optymizm zapewniły dwie informacje z USA i Niemiec. Sekretarz Handlu USA Wilbur Ross poinformował, że USA przedłużają o 90 dni okres wyłączenia z zakazu prowadzenia działalności przez Huawei na terenie Stanów Zjednoczonych. Rynek zinterpretował to jako znak, że Waszyngton nie chce niepotrzebnie zaostrzać konfliktu z Pekinem. Jednak przeoczone (lub zignorowane) zostały inne postanowienia administracji, w tym rozszerzenie „czarnej listy” firm z ograniczenia w działalności w USA o 46 spółek zależnych Huawei. Ponadto 90-dniowy okres zakończy się w połowie listopada, czyli tuż przed momentem, kiedy USA szykuje pełne oclenie towarów importowanych z Chin, jeśli nie dojdzie do postępów w rozmowach handlowych. Z tego punktu widzenia sądzę, że przedłużenie pozwolenia dla Huawei ma bardziej dać czas amerykańskich kontrahentom na zakończenie współpracy z chińską firmą niż jest to powód do nadziei, że odroczenie może być w nieskończoność.Druga informacją były niepotwierdzone spekulacje, że niemiecki rząd szykuje pakiet fiskalny w wysokości 50 mld EUR, który miałby być gotowy na wypadek wystąpienia głębszej recesji. Program miałby się opierać o wzmocnienie wydatków konsumpcyjnych, ale w sugerowanej formy ma dwie wady. Po pierwsze jest warunkowy i zostałby uruchomiony, jeśli sytuacja gospodarcza się pogorszy, czyli technicznie jeszcze nie może być brany pod dyskontowanie. Po drugie między sytuacją teraz, a ewentualnymi skutkami ekspansji fiskalnej gdzieś za kilka miesięcy, zostajemy z przewagą problemów nad rozwiązaniami dla gospodarki. Fakt, że EUR/USD jest dziś niżej potwierdza, że optymizm oparty na nadziejach o fiskalną pomoc niemieckiego państwa nie może być trwały.