Kredyt we frankach - o co możemy walczyć w sądzie?

Ostatnimi czasy w mediach pojawia się coraz więcej artykułów związanych z oczekiwanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tzw. „kredytów frankowych”. Pomimo medialnego nagłośnienia, wciąż wielu samym zainteresowanych, nie do końca ma świadomość o co może się ubiegać w sądzie. Na marginesie należy wyjaśnić, iż potencjalne roszczenia dotyczą nie tylko kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego, ale także: euro, dolarem, marką niemiecką, a nawet jenem japońskim.

O co zatem możemy walczyć w sądzie i jakie niesie to ze sobą skutki ekonomiczne?

Wariant A – nieważność umowy

Wariant B – „odfrankowienie kredytu”

Wariant C – zwrot nadpłaconych różnic kursowych w porównaniu do kursu średniego NBP

Wariant D – oddalenie powództwa

Co ciekawe, z punktu widzenia wadliwości tego typu produktów nie ma znaczenia z jaką walutą kredyt jest powiązany, ponieważ wzorce umowne stosowane przez banki były analogiczne, a w sądzie liczy się jedynie wadliwość danego wzorca umownego i jego sprzeczność z przepisami prawa bankowego. Bardzo często przed udaniem się do profesjonalnego pełnomocnika kredytobiorcy uważają, że nie ma sensu podejmowania walki, ponieważ jedyne co można uzyskać to zwrot tzw. „spreadu”, a zwrot samych różnic kursowych dla prawników specjalizujących się w tych sprawach jest niczym innym jak przegraniem procesu.Wyrok najkorzystniejszy dla kredytobiorcy to nic innego jak unieważnienie umowy kredytu.Zobaczmy na poniższym przykładzie.Klient zaciągnął kredyt na kwotę 300.000 zł indeksowany do kursu franka szwajcarskiego. Przez 11 lat, wpłacił do banku 220.000 zł w formie miesięcznych rat. Ze względu na wzrost kursu franka, do spłaty pozostaje jeszcze 370.000 zł. Dla bardziej dociekliwych czytelników szczegółowe rozliczenie znajduje się pod treścią artykułu.Sąd uznaje, że umowa została wadliwie skonstruowana, a zatem nigdy nie została zawarta. Korzyść dla klienta w naszym przypadku to 290.000 zł.Z czego to wynika? Kredytobiorca otrzymał od banku 300.000 zł. Przez okres ostatnich 11 lat wpłacił już 220.000 zł. Czyli, aby zakończyć swoją „przygodę” z bankiem, musi zwrócić jeszcze 80 tysięcy złotych.Warto wspomnieć, że w tym przypadku kredyt przestaje istnieć, więc kredytobiorca powinien być gotowy na finalne rozliczenie się z bankiem. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, taki wyrok może zapaść, jeśli kredytobiorca jasno zadeklaruje, że jest to dla niego korzystne rozwiązanie.Dodatkową konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest możliwość wykreślenia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu.Sąd uznaje, że klauzule przeliczeniowe zawarte w umowie są wadliwe i zostają z niej wykreślone. Oznacza to, że „kredyt frankowy” staje się kredytem złotowym oprocentowanym według stawki LIBOR . Saldo kredytu nigdy nie było zatem powiązane z kursem franka szwajcarskiego. Jeśli przeliczymy ponownie harmonogram spłat z całkowitym pominięciem franka szwajcarskiego okaże się, że rata powinna być na znacznie niższym poziomie od tej, którą pobierał bank.W naszym przypadku, ekonomiczna korzyść z tytułu uzyskania pozytywnego wyroku wynosi około 250.000 zł. Składają się na nią dwie rzeczy – nadpłata i pomniejszenie salda kredytu.Na podstawie wyroku bank zwraca bowiem „nadpłaconą kwotę” kredytu w wysokości około 80.000 zł. Saldo kredytu ulega automatycznemu pomniejszeniu o ponad 170.000 zł (przed wyrokiem saldo wynosiło ponad 370.000 zł, a po wyroku 200.000 zł).Najważniejsze jest jednak to, że kredyt dalej obowiązuje, a klient spłaca raty kredytu złotowego opartego o stawkę LIBOR.Sąd uznaje, że klauzule indeksacyjne stanowią klauzule niedozwolone, jednak w ich miejsce wprowadza kurs średni NBP (zamiast kursu z tabeli banku). W dużym uproszeniu oznacza to zwrot tzw. spreadu, który w analizowanym przypadku wynosi około 11 tysięcy złotych. W takim przypadku roszczenie dotyczące „odfrankowania kredytu” nie zostało uwzględnione w całości. Klient musi zatem pokryć część kosztów procesu.Od razu należy zaznaczyć, że tego typu wyrok stanowi jednej z wariantów przegrania sprawy, ponieważ nie jest on zgody z wykładnią Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, która w przypadku tych umów ma zastosowanie.W takim przypadku sąd uznaje, że umowa kredytu indeksowanego jest zgodna z prawem i oddala powództwo kredytobiorcy. Co oznacza, że kredytobiorca przegrywa proces z bankiem i musi zwrócić koszty procesu.Podsumowując, prawdziwą korzyścią dla kredytobiorców jest wariant A i B. W tych przypadkach bank dodatkowo zobowiązany jest do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.Orzecznictwo cały czas się kształtuje, jednakże w ostatnim czasie mamy zdecydowaną przewagę tych korzystnych rozstrzygnięć.Uzyskanie takich wyroków jest sporym wyzwaniem i wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa bankowego, finansów i ekonomii. Warto zatem znaleźć odpowiedniego partnera do walki w sądzie.