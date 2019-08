TFI: wartość aktywów netto VII 2019

Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przedstawiają najnowszą odsłonę comiesięcznego raportu poświęconego wartości aktywów krajowych TFI. Okazuje się, że u schyłku lipca br. ich poziom osiągnął 258,5 mld zł, co względem czerwca oznacza wzrost o 0,5%. Jest to efektem przede wszystkim wyników odnotowanych przez fundusze dłużne.

Aktywa netto segmentów i ich udział w rynku (mln PLN) Aktywa funduszy dłużnych wzrosły o +1,9 mld zł do 106,5 mld zł

Pod koniec siódmego miesiąca bieżącego roku wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 258,5 mld zł i okazała się tym samym o 0,5% wyższa względem stanu zanotowanego na koniec czerwca. Za wzrostem aktywów kryje się przede wszystkim wysoka sprzedaż funduszy dłużnych, ale również spadek rentowności, równoznaczny ze wzrostem cen obligacji skarbowych na świecie i w Polsce. To pociągnęło za sobą dobre wyniki funduszy dłużnych, jak i pozytywnie przełożyło się na wartość aktywów pod zarządzaniem w tym największym, wartym obecnie 106,4 mld zł, segmencie na polskim rynku.Oprócz wspomnianych już funduszy dłużnych, wzrosty aktywów TFI odnotowano także w funduszach mieszanych (28,8 mld zł, +1,1%). Na to także wpływ miała dobra sytuacja na rynku długu oraz (w mniejszym stopniu) dodatnie saldo wpłat i wypłat. Wśród pozostałych segmentów funduszy, niewielki wzrost aktywów zaobserwowaliśmy w funduszach aktywów niepublicznych i sekurytyzacyjnych.Po raz kolejny spadły za to aktywa w niegdyś bardzo popularnym segmencie funduszy absolutnej stopy zwrotu . Skala spadku nie byłaby tak duża (-8,4% m/m), gdyby nie wypłata środków z jednego z dużych funduszy zamkniętych, zaliczającego się do tej kategorii. Ze spadkiem aktywów musieli zmierzyć się również zarządzający funduszami akcji (-1,2%). Był to efekt w głównej mierze przewagi wypłat nad wpłatami, choć sytuacja rynkowa również nie sprzyjała. W lipcu spadały notowania głównych polskich indeksów giełdowych – WIG20 (-0,9%) i mWIG40 (-3,2%), co negatywnie odbiło się na wynikach i, w konsekwencji, aktywach funduszy akcji polskich.