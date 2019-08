Raty kredytu we frankach znowu w górę?

Sytuacja frankowiczów zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeszcze na początku 2018 r. kurs franka wynosił z ok. 3,50 zł, a wysokość rat była już bliska poziomowi z momentu udzielenia kredytu. Obecnie kurs wynosi już 3,97 zł. Z wyliczeń Expandera wynika, że najbliższa rata kredytu we frankach może być aż o 180 zł wyższa niż w styczniu 2018 r. Wynika z nich również, że w zdecydowanej większości przypadków suma zapłaconych już rat przewyższyła już sumę dla analogicznego kredytu w złotych. Zniknęły więc korzyści jakie uzyskali frankowicze dzięki temu, że początkowo ich raty były znacznie niższe niż kredytów w złotych.

Frankowicz spłacił już 229 643 zł…

…a jego zadłużenie wciąż wyższe niż na początku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak zmieniały się raty kredytów w PLN i CHF? Wyliczenia dotyczą kredytu na kwotę 300 000 zł na 30 lat, zaciągniętego w na początku 2008 r., gdy kurs CHF wynosił 2,19 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jak to policzyliśmy

Coraz wyższe raty, które muszą płacić frankowicze , to efekt dwóch czynników – złoty traci na wartości w stosunku do euro, a jednocześnie frank zyskuje na wartości w stosunku do euro. Na szczęście jednocześnie spada też LIBOR CHF, od którego zależy oprocentowanie kredytów w CHF. Oprocentowanie naszego przykładowego kredytu jeszcze w czerwcu wynosiło 0,69%, a obecnie jest to 0,61%. Niestety ten spadek jest zbyt mały, aby w pełni zrekompensować wzrost kursu. Raty kredytów we frankach są więc coraz wyższe. W przypadku kredytu na kwotę 300 000 zł na 30 lat, zaciągniętego na początku 2008 r., najbliższa rata wyniesie ok. 1 777 zł. Dla porównania jeszcze w styczniu tego roku było to 1 728 zł, a w styczniu 2018 r. 1595 zł.Analogiczny kredyt w złotych ma obecnie ratę wynoszącą 1312 zł, a więc jest ona niższa aż o 465 zł od kredytu we frankach. Suma zapłaconych dotychczas rat, w przypadku kredytu w we frankach wynosi 229 643 zł i jest o 15 172 zł wyższa niż dla kredytu w PLN. Początkowe korzyści z tytułu niższych rat zostały więc już „skonsumowane”. Dodatkowo z miesiąca na miesiąc różnica rośnie, gdyż raty kredytów w złotych są zdecydowanie niższe.Wzrost kursu odbija się również na zadłużeniu wyrażonym z złotych. Mimo 11,5 roku spłaty rat z początkowej kwoty 300 000 zł do spłaty pozostało 366 000 zł. Dla porównania, zadłużenie w przypadku analogicznego kredytu w PLN wynosi obecnie 225 048 zł. Oczywiście dług wyrażony we frankach się zmniejszył – z 140 000 do 92 200 franków. Warto też dodać, że zadłużenie nie ma znaczenia o ile ktoś nie planuje spłacić kredytu przed terminem. Standardowo liczy się jedynie wysokość raty. Jeśli jednak któryś z frankowiczów chciałby sprzedać mieszkanie i spłacić dług, to w niektórych przypadkach może się okazać, że pieniądze za sprzedaży nie pokryją całego zadłużenia kredytu w CHF.Wyliczenia dotyczą kredytu na kwotę 300 000 zł na 30 lat, zaciągniętego w na początku 2008 r., gdy kurs CHF wynosił 2,19 zł. Marża kredytowa to 1,4%. Uwzględniono spread walutowy. Kredyt w złotych wykorzystany do porównania i zaprezentowany na wykresie również został udzielony na początku 2008 r. na kwotę 300 000 zł na 30 lat, z marżą 1,15%.