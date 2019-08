Gdzie płynie euro Elixir?

Transakcje w systemie Euro Elixir cieszą się coraz to większą popularnością. Dobitnym tego potwierdzeniem są dane KIR. Wynika z nich, że na przestrzeni pięciu pierwszych miesięcy bieżącego roku, system zdołał rozliczyć 13,7 mln komunikatów, przy czym aż 75 proc. z nich stanowiły komunikaty otrzymywane, co oznacza, że pieniądze znacznie częściej przypływały do naszego kraju niż były od nas wysyłane. Najwięcej przelewów w euro wymieniliśmy z Niemcami, Holandią i Francją.

– Przyczyn rosnącej transakcyjności w euro należy upatrywać w zachodzących procesach makroekonomicznych. Polscy przedsiębiorcy prowadzą intensywną działalność handlową z krajami Unii Europejskiej, co ma bezpośredni wpływ na dynamikę liczby transakcji przetwarzanych w Euro Elixir – komentuje Tomasz Jończyk, dyrektor Linii biznesowej rozliczenia sesyjne w KIR, odpowiedzialny za rozwój systemu Euro Elixir.

– Największą liczbę transakcji międzynarodowych w systemie Euro Elixir wymieniamy z zachodnimi sąsiadami. W okresie styczeń–maj 2019 r. do Niemiec wysłaliśmy 1,4 mln komunikatów rozliczeniowych, do Holandii – 338 tys. komunikatów, do Włoch – 270 tys. komunikatów. Statystykę komunikatów otrzymanych otwierają Niemcy: 4,47 mln, Holandia: 2,07 mln, Francja: 480 tys. i Belgia: 395 tys. komunikatów – wyjaśnia Tomasz Jończyk.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kraje, z którymi Euro Elixir rozliczył najwięcej transakcji Kraje, z którymi Polacy wymieniają najwięcej przelewów w euro to Niemcy, Holandia i Francja.

Euro Elixir to system rozliczeniowy, który umożliwia wykonywanie przelewów w unijnej walucie . Zajmuje się przetwarzaniem zarówno transakcji między bankami zlokalizowanymi na terenie Polski, jak również tych, które wymieniane są z zagranicą. Korzystać z niego mogą klienci indywidualni i przedsiębiorcy. System umożliwia realizację płatności do i z każdego państwa należącego do Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz krajów, które nie są członkami UE, ale należą do SEPA (np. Szwajcaria czy Monako).Ilość transakcji w euro sukcesywnie wzrasta. Tylko od stycznia do końca maja bieżącego roku Euro Elixir rozliczył 3,4 mln komunikatów wysyłanych i 10,3 mln komunikatów przychodzących. Jeśli dotychczasowe tempo wzrostu doczeka się kontynuacji, to można podejrzewać, że w tym roku uda się pobić ubiegłoroczny rekord, kiedy to rozliczono 6,8 mln komunikatów wysyłanych i 22 mln komunikatów otrzymywanych.Jak wynika z publikacji „Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-luty 2019 roku” , eksport towarów z Polski wzrósł w stosunku do grudnia 2018 r. o 6 proc. do ok. 37 mld euro, a import o 9 proc. do ok. 39,1 mld euro. Według KUKE , najważniejszym dla Polski partnerem handlowym są Niemcy. Na koniec 2018 r. eksport towarów na rynek niemiecki stanowił 28,2 proc. całego eksportu, a import – 22,4 proc. całego importu. Na kolejnych miejscach, pod względem eksportu, znalazły się m.in. Wielka Brytania i Czechy (po 6,4 proc.) oraz Francja (5,5 proc.). Wśród importerów topowe miejsca zajmują Chiny (11,6 proc.), Rosja (7,4 proc.) i Włochy (5 proc.).Znaczący wpływ na skalę komunikatów, głównie tych otrzymywanych, ma liczba rodaków przebywający na emigracji. Według GUS , na koniec 2017 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2,54 mln mieszkańców naszego kraju, w tym 2,24 mln w krajach europejskich. Spośród krajów UE, najwięcej Polaków mieszkało w Wielkiej Brytanii (793 tys.), Niemczech (703 tys.), Holandii (120 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.). Zgodnie z NBP , w 2017 r. Polacy pracujący za granicą przesłali rodzinom w kraju swoje wynagrodzenie za pracę w kwocie 16,3 mld zł, w pierwszej poł. 2018 r. było to blisko 8 mld zł.