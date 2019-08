300+ na wyprawkę szkolną. Wniosek Dobry Start 2019: jak wypełnić i gdzie złożyć

Program Dobry Start 2019 działa już od 1 lipca br. Co do zasady, wsparcie w wysokości 300 złotych otrzymają wszyscy uczniowie do 20. roku życia, którzy po wakacjach rozpoczną rok szkolny. Przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od dochodów. Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start on-line? Czy można zrobić to inną drogą niż elektroniczna? Do kiedy?

Kto jest beneficjentem Programu Dobry Start 2019?

Dobry Start - wniosek elektroniczny, ale nie tylko

Program Dobry Start 2019. Jak wypełnić wniosek online?

Program Dobry Start 2019 - wniosek tradycyjny

Jak wypełnić wniosek Dobry Start - wzór

Kiedy dostanę pieniądze z Programu Dobry Start 2019 ?

We wrześniu portfel przeciętnego rodzica zostanie dodatkowo zubożony o całkiem pokaźną sumę. Z opracowanej przez Deloitte pierwszej polskiej edycji raportu „Wyprawka szkolna 2019” wynika, że w związku z powrotem swych latorośli do szkoły polska rodzina wyda średnio 1 718 zł. Od zeszłego roku część kosztów wyprawki szkolnej można sfinansować przy pomocy pieniędzy z rządowej dopłaty. Tegoroczny program Dobry Start 2019 ruszył 1 lipca. Jakie są jego zasady? Kto może z niego skorzystać? Tłumaczymy.Świadczenie z Programu Dobry Start 2019 przysługuje raz w roku na dziecko każde uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych limit wiekowy jest przesunięty do ukończenia przez nie 24. roku życia. Warto podkreślić, że wsparcie nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola, dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole oraz studentów.Otrzymanie środków z program dobry start 2019 uzależnione jest od złożenie wniosku. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, a więc osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Już od 1 lipca br. można to robić elektronicznie, a od 1 sierpnia br. również drogą tradycyjną (w formie papierowej).Konieczny do uzyskania świadczenia Dobry Start wniosek online możemy wypełnić zarówno w serwisie Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/), jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W pierwszym przypadku koniecznością jest założenie konta portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. W drugim, wystarczy zalogować się do systemu bankowości elektronicznej, który poprowadzi nas przez niedługi proces wypełniania wniosku.Tradycyjny wniosek składa się w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, a więc w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. centrum świadczeń).Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.Do wypełnienia tradycyjnego wniosku potrzebne będą dane i adres wnioskodawcy, dane dziecka (dzieci) wraz z nr PESEL oraz dane placówki szkolnej, do której dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020.Wniosek Dobry Start (pdf) można pobrać z linku umieszczonego poniżej.Złożenie wniosku w sierpniu jest gwarancją wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. Osoby, które zrobią to w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), na pieniądze poczekają maksymalnie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.