Ustawa antylichwiarska. Jakie skutki mogą przynieść proponowane zmiany?

18 czerwca przyjęto projekt ustawy antylichwiarskiej, której celem miało być uregulowanie branży pożyczkowej, a przede wszystkim ograniczenie działań lichwiarskich firm pożyczkowych, m.in. poprzez obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów. Nowe przepisy przyjęto z entuzjazmem, jednak tydzień później wprowadzono dalsze zmiany w ustawie - na tyle daleko idące, że firmy pożyczkowe wieszczą koniec biznesu.Nowa ustawa antylichwiarska wprowadza szereg zmian w prawie. Kluczowym zapisem jest limit kosztów pozaodsetkowych, który postawiono obniżyć z obecnych 55 proc. do zaledwie 20 proc. - koszty niezależne od okresu kredytowania nie będą mogły być wyższe niż 10 proc. wartości pożyczki, podobnie jak koszty uzależnione od okresu kredytowania, czyli łącznie 20 proc. Czym są koszty pozaodsetkowe? Zalicza się do nich prowizję i marżę oraz różnego rodzaju opłaty, np. opłaty administracyjne lub za rozpatrzenie wniosku czy opłaty związane z ubezpieczeniem.Ustawa antylichwiarska zakłada także wprowadzenie ścisłych limitów w zakresie ustanawianych zabezpieczeń. Po zmianach, zabezpieczenie pożyczki nie będzie mogło przekroczyć sumy zobowiązania powiększonego o 45 proc. Nowe przepisy mają też uniemożliwić przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Nie będzie również możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jednak pod warunkiem, że wysokość zadłużenia nie przekracza 5 proc. jego wartości.Ustawa ma również na celu zatrzymanie zjawiska tzw. rolowania, czyli zaciągania pożyczek z w celu spłaty aktualnych zobowiązań – często prowadziło to bowiem do wpadnięcia w spiralę długów.Ponadto, wprowadzono nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi. Ostatnią, istotną zmianą są wyższe kary za lichwę. Według nowych przepisów żądanie zapłaty kosztów dodatkowych lub odsetek dwukrotnie wyższych niż maksymalne ustawowe będzie groziło karą więzienia – konkretnie od 3 miesięcy do 5 lat.Wprowadzone zmiany mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Część ekspertów twierdzi, że proponowane zmiany mogą oznaczać koniec biznesu dla firm pożyczkowych, według części opinie te są jednak przesadzone, a wprowadzone zmiany mogą mieć pozytywny wpływ na rynek.Jakie pozytywne skutki mogą mieć wprowadzone zmiany?Jakie negatywne skutki mogę mieć nowe przepisy?Z jednej strony nowy projekt ustawy antylichiwarskiej chroni interesy klienta, zabezpieczając go np. przed utratą majątku nieadekwatnego do wielkości zadłużenia – tłumaczy Jerzy Małysz z porównywarki sowafinansowa.pl – z drugiej strony jednak, nowe przepisy mogą paradoksalnie wpędzić pożyczkobiorców w jeszcze większe kłopoty. Upadek legalnie działającego rynku pożyczek sprawi bowiem, że klienci pozbawieni źródeł finansowania coraz częściej będą szukać pożyczek w tzw. „szarej strefie” nad którą nikt nie ma kontroli. Niestety, w wielu sytuacjach może skończyć się to tragicznie.Podsumowując, ustawa antylichwiarska w obecnym kształcie może doprowadzić do upadku branży pożyczkowej w Polsce. Aktualnie, nowym przepisom przygląda się jednak Komisja Europejska. Jeśli instytucja ta uzna, że nowe przepisy zagrażają np. swobodnemu świadczeniu usług społeczeństwa informacyjnego na rynku wewnętrznym, może wnieść do projektu swoje uwagi. Z związku z tym wszelkie działania zmierzające do wprowadzenia tego projektu w życie zostały obecnie zawieszone do końca września.