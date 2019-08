Ile napiwku zostawiać za granicą?

Co drugi polski turysta nie wie, ile napiwku powinien zostawić w zagranicznej restauracji. Jaka kwota wpisuje się w zwyczaje danego kraju i nie rozczaruje kelnera? Oto etykieta obowiązująca przy wręczaniu napiwków w popularnych destynacjach turystycznych.

Ile napiwku zostawiamy?

Napiwek 53% ankietowanych Polaków nie wie, jakie napiwki zostawiać podczas urlopu za granicą.

„Polacy dużo bardziej niż inne nacje zwracają uwagę na jakość serwisu - 32% badanych z Polski zostawia napiwek, tylko jeśli obsługa była miła. Wśród badanych z całego świata ten odsetek jest niższy (25%), częściej zostawiają też napiwki nawet jeśli serwis nie był zachwycający - robi tak 28% badanych. Podczas gdy w Polsce zaledwie 19%”.

Do wręczania napiwków przyznaje się co drugi Polak. 3 na 10 dodaje drobną kwotę do rachunku, gdy wymagają tego lokalne zwyczaje, a 19% robi to nawet wówczas, gdy nie jest to oczekiwane, a obsługa jest niemiła lub niezbyt kompetentna. Co trzeci polski turysta wymaga jednak fachowego podejścia i napiwek zostawia, gdy oferowany mu poziom usług spełnia jego oczekiwania. Zapewne z tego też względu spora rzesza badanych (46 proc.) woli samodzielnie podejmować decyzję, ile napiwku wręczyć dane sytuacji niż płacić narzucane przez restauratora opłaty, które wliczane są do rachunku.Za dobrą obsługę jesteśmy w stanie zapłacić 9-10% wartości rachunku, ale co piąty z nas uważa, że w podziękowaniu za dobry serwis zupełnie wystarczający jest napiwek w wysokości 5-6% zamówienia.Polacy napiwki najczęściej wręczają w restauracjach, gdzie siadają na coś do zjedzenia (65%) oraz w kawiarniach (48%). Co piąta osoba w ten sposób nagradza dobry serwis w barach. Mniej zostawia drobną kwotę obsłudze hotelowej czy kierowcom w taksówce - robi tak odpowiednio 16% i 14% badanych.Europa, Azja, Ameryka - na liście najpopularniejszych kierunków tego lata króluje różnorodność. Można więc spodziewać się też różnych zwyczajów pod względem stosownej wysokości napiwków. Eksperci wyszukiwarki KAYAK.pl sprawdzili lokalne zwyczaje oraz w ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 23 tysięcy respondentów na świecie, zapytali mieszkańców poszczególnych krajów, co uznaliby za odpowiedni dodatek do rachunku w swoim miejscu zamieszkania.W Tajlandii nie ma zwyczaju zostawiania napiwku, szczególnie w miejscach rzadziej odwiedzanych przez turystów. Jednak w większych miastach, coraz częściej zostawia się 10% lub zaokrągla rachunek do najbliższych 20 BAHT, czyli równowartości ok. 2,45 zł.Większość ankietowanych Hiszpanów (73%) zgadza się, że napiwek za dobry serwis nie musi przekraczać 8%, a najczęściej zalecają pozostawienie dodatkowych 5-6% do rachunku.Jak w wielu europejskich krajach, w Chorwacji najczęściej kelnerom zostawia się 10% w ramach podziękowania za dobre jedzenie i profesjonalną obsługę.Jeśli chodzi o napiwki, Amerykanie wyróżniają się szczodrością. Najliczniejsza grupa badanych wskazała, że w Stanach dobrze widziane jest pozostawienie dodatkowych 19-20% do rachunku jako podziękowanie za miłą obsługę. Niewiele mniej osób (16%) uważa, że należy zostawić przynajmniej 15-16%.Zgodnie ze zwyczajem w Bułgarii powinno zostawić się obsłudze 10% wartości rachunku, jeśli wszystko smakowało, a kelnerzy byli sympatyczni.Podobnie jak Hiszpanie, również Włosi nie mają zwyczaju zostawiać ogromnych napiwków. Najliczniejsza grupa badanych stwierdziła, że 5-6% jako dodatek za miłą obsługę jest wystarczającą kwotą.Zależnie od wybranej restauracji, w Indonezji napiwek może już być doliczony do końcowej kwoty - w takim przypadku nie ma obowiązku wręczania dodatkowej kwoty. Jeśli jednak serwis nie widnieje na rachunku, w dobrym tonie jest dodanie 10% jego wartości.W Grecji serwis jest najczęściej wliczony w rachunek, dlatego zostawienie napiwku jest tutaj opcjonalne, ale mile widziane. Zawsze warto jednak pochwalić podane jedzenie, co jest tu równie doceniane co zostawienie drobnej kwoty.Jak podkreśla Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl:Informacje o zwyczajach w zakresie wręczania napiwków zostały podane na podstawie danych ze stron: https://www.travelex.co.nz/media/1338/tipping-guide.pdf oraz http://www.whototip.net/ a także w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej przez KAYAK wśród 23 400 osób z 22 różnych krajów. Zbieranie danych odbywało się od 3 do 10 stycznia 2019 poprzez e-ankietę za pośrednictwem paneli Cint. Dane dla Polski opierają się na odpowiedziach 980 ankietowanych Polaków.