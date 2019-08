Wzrosty cen żywności utrapieniem Europejczyków

Maj br. roku nie okazał się zbyt łaskawy dla naszych portfeli, przynosząc 5-procentowy wzrost cen żywności r/r. oraz ponad 8-procentowe podwyżki stawek za mkw. mieszkania. Podobna tendencja zauważalna jest również w skali globalnej - zdrożały m.in. ropa, ruda żelaza, zboże oraz mięso. Jak wynika z badania Eurobarometru, obywatele UE z jednej strony obawiają się drożyzny, z drugiej jednak nie mają świadomości skali i genezy tego zjawiska. Często też nie wiedzą, jak ich emocje mogą wpływać na gospodarkę.

W zależności od tego w jaki sposób ludzie odczuwają lęk, bezpieczeństwo czy jak rozumieją otaczający ich świat, inaczej wyglądają ich postawy jako konsumentów czy uczestników rynku pracy. Z kolei te zachowania wpływają na produkcję, inflację czy zatrudnienie – komentuje Paweł Śliwowski, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Badania Eurobarometru pokazały, że Europejczycy zwykle przeszacowują skalę krajowej inflacji – Szwedzi o 2,3 pkt. proc., Polacy o 6,4 pkt. proc., a Bułgarzy aż o 9,5 pkt. proc.

Zmiany cen w Polsce

Patrząc na szczególnie wysoki wzrost cen żywności w Europie Środkowo-Wschodniej, należy pamiętać, że ich poziom w jest stosunkowo niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Tam zanotowano nawet spadki cen, a ceny żywności w całej Unii podniosły się średnio o nie więcej niż 2 proc. Podwyżkom cen w Polsce towarzyszy także wzrost wynagrodzeń, który w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł 7 proc. r/r. Oznacza to, że równolegle następuje wzrost siły nabywczej polskich gospodarstw domowych – tłumaczy Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE.

Na razie trudno jednoznacznie wykazać, aby ostatnie wzrosty cen były sztucznie i w nieuzasadniony sposób zawyżane. Za przeciętne miesięczne wynagrodzenie z I kw. 2019 r. można byłoby kupić 0,8 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania. W poprzednim kwartale dochód pozwalał wtedy hipotetycznie nabyć o 0,03 m2 więcej – mówi Krzysztof Kutwa, analityk PIE.

Surowce też drożeją, ale nie wszystkie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana cen żywności w UE w maju 2019 Polska to jeden z trzech krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w którym zanotowano najwyższe wzrosty ceny żywności Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Według opublikowanej ostatnio australijskiej prognozy rządowej w 2020 r. można oczekiwać dalszego spadku ich cen (odpowiednio o 10 proc. i 15 proc.) – prognozuje Janusz Chojna, kierownik zespołu handlu zagranicznego PIE. – Silnie wzrosną natomiast światowe ceny miedzi (o 16 proc.), niklu (o 11 proc.) i uranu (o 23 proc.).

Ubiegłoroczny Eurobarometr wyraźnie potwierdził, że rosnące ceny pozostają najbardziej istotnym utrapieniem Europejczyków. Niemal co trzeci wskazuje, że jego głównym problemem są rosnące koszty życia . Kolejne miejsca przypadły w udziale: zdrowiu i zabezpieczeniu społecznemu (17 proc.), wynagrodzeniom (16 proc.) oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych (13 proc.). Dla tych ostatnich wahania cen są niezwykle istotne, przy czym w większym stopniu odczuwają one wszelkie podwyżki niż stabilizację czy nawet spadki. Jednocześnie w mediach coraz częściej pojawiają się przekazy donoszące o drożejących dobrach, co jedynie wzmacnia w społeczeństwie przekonanie o wszechobecnej drożyźnie.W ostatnim czasie pokaźniejsze niż w Polsce wzrosty cen żywności dotknęły tylko dwa kraje Europy Środkowo-Wschodniej - Rumunię (blisko 7 proc.) oraz Bułgarię (prawie 6 proc.). Za podwyżki, które objęły region CEE winić należy przede wszystkim potężny wzrost cen warzyw. W maju br. Polacy płacili za nie o niemal 23 proc. więcej niż rok wcześniej. O przeszło 6 proc. zdrożało także pieczywo i wyroby zbożowe oraz mięso.Także na rynku nieruchomości odnotowano wzrosty cen. Za mieszkanie na rodzimym rynku trzeba było zapłacić o 1,9 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Szybsze wzrosty cen zanotowano na Węgrzech (11,3 proc. r/r), w Czechach (9,4 proc. r/r), Portugalii (9,2 proc. r/r) i Holandii (8,2 proc. r/r).W pierwszym półroczu 2019 roku dało się zaobserwować na świecie wzrost cen ropy (o 11 proc. w ujęciu r/r), rudy żelaza (o 58 proc.), zboża (średnio 8 proc.) czy mięsa (najbardziej podrożała wieprzowina – o 54 proc. do maja, oraz wołowina – o 11 proc.).Efekty tych podwyżek były jednak równoważone jednoczesnym spadkiem cen węgla energetycznego (o ok. 30 proc.) oraz gazu ziemnego (o ok. 50 proc.).