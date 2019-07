Na jakie wakacyjne atrakcje wystarczy ci 500 plus?

Wakacje 2019 dobiegają właśnie swojego półmetka. W popularnych miejscowościach turystycznych można zostawić fortunę. Co jednak, gdy dysponujemy skromnym budżetem? Serwis OLX.pl postanowił sprawdzić, na jakie wakacyjne atrakcje wystarczy Polakom 500 plus. Jak się okazuje, możliwości wydatkowania tych pieniędzy jest całkiem sporo.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dmuchany jednorożec Za 500 zł można mieć np. 8 wielkich dmuchanych jednorożców.

I tak np., jedno świadczenie 500 plus może sfinansować aż 20 skromnych noclegów nad polskim morzem. Wystarczy również na 3/4 doby w luksusowym apartamencie pod Giewontem. Jeżeli już mowa o górach, to dlaczego nie oscypki? Za 500 zł możemy mieć ich aż 125 i to z żurawiną. Tych, którzy przepadają za słodkościami, ucieszy z pewnością fakt, że sumę tą mogą spożytkować na zakup całkiem pokaźnej ilości gofrów z bitą śmietaną i owocami.To, ile ryb z frytkami kupimy nad Bałtykiem za 500 plus, pozostaje tajemnicą. Nadbałtyccy kucharze z barów szybkiej obsługi ciągle dość niechętnie ujawniają sposoby obliczania ostatecznej ceny za ten wakacyjny rarytas.Szalenie modne w tym sezonie są dmuchane akcesoria do pływania. Za 500 zł można mieć np. 8 wielkich dmuchanych jednorożców. Czas można też spędzić bardziej aktywnie np. pływając solo we Władysławowie na dmuchanym bananie i to aż przez 450 minut.W nadmorskim krajobrazie nieodzowny jest oczywiście parawan, dlatego obliczyliśmy też, ile jego metrów można sobie zafundować za 500 plus . Wystarczy spokojnie na 90 metrów, co oznacza, że na plaży w Mielnie możemy nim obstawić niezły metrażyk.Dla tych, którzy nie chcą ulegać tekstylno-architektonicznym trendom, pozostaje "gooootowana kukurydzaaaa!". Za 500 pln kupić około 66 kolb.Niezależnie od tego, czy urlop spędzamy nad morzem, czy w górach, wakacyjnym "guilty pleasure" często bywa wykonany na straganie tatuaż z henny. W zależności od rozmiaru i wykonania, 500 złotych wydamy na od 5 do 50 tatuaży z henny.Zwolennikom turystyki miejskiej polecamy zaopatrzenie się w tym budżecie w 100 magnesów na lodówkę, np. ze smokiem wawelskim na lodówkę. Albo z syrenką.Tym, którzy na wakacje wybierają się z dziećmi polecamy w tej kwocie jeszcze jedno rozwiązanie. Za 500 zł można kupić 25 godzin spokoju, oddając dziecko opiekunce. Albo oddać się totalnemu szaleństwu i zafundować sobie i pociesze aż 250 hałaśliwych rundek w cymbergaja.