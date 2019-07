Kredyt hipoteczny na dziurę w ziemi. Ile zapłacisz zanim zamieszkasz?

Wprawdzie ubiegłoroczne dane GPW wskazują, że w minionym roku giełdowi deweloperzy sprzedali mniej mieszkań niż rok wcześniej, to jednak ich aktywność na terenie miast ciągle jest spora. Jak podaje GUS, tylko na przestrzeni dwóch pierwszych miesięcy br., oddali do użytkowania 19,9 tys. mieszkań, a więc o 16,7 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Polacy ciągle chętnie inwestują w nowe nieruchomości, co często oznacza konieczność zaciągnięcia kredytu hipotecznego, gdy budowa bloku dopiero startuje.

Kredyt uruchomiony, a do mieszkania wprowadzimy się dopiero za 2 lata

- Wiele osób, czekając na oddanie do użytku kupionego mieszkania, musi w tym czasie wynajmować inny lokal, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Na szczęście kredyt hipoteczny wypłacany jest deweloperowi w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności. Co oznacza, że do czasu przelania mu przez bank całej kwoty, czyli zwykle do ostatniego etapu budowy, kredytobiorca będzie spłacał tylko odsetki od uruchomionej kwoty kredytu – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Niecałe 300 zł miesięcznie w trakcie oczekiwania na lokal

- Jeżeli cała kwota kredytu hipotecznego wypłacana jest deweloperowi w trzech transzach po 100 tys. zł, to po uruchomieniu pierwszej z nich, rata miesięczna będzie wynosiła ok. 292 zł i zawierać będzie tylko odsetki od uruchomionej kwoty. Po uruchomieniu drugiej transzy miesięczna rata wzrośnie do ok. 583,50 zł. Pełna rata po uruchomieniu całej kwoty kredytu i zakończeniu dwuletniej karencji to ok. 1584 zł. Rata takiego samego kredytu spłacanego od razu wyniosłaby mniej, ok. 1500 zł. Dzieje się tak, ponieważ dwuletnia karencja skraca okres spłacania kapitału - przez dwa lata spłacamy odsetki, a kapitał pozostaje bez zmian. Podczas karencji mamy co prawda mniejsze obciążenie, ale de facto koszt całkowity takiego kredytu jest większy – tłumaczy Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Spore zainteresowanie ofertą deweloperską oraz zdecydowanie niższe ceny za metr kwadratowy na samym początku budowy sprawiają, że Polacy nierzadko decydują się na zakup mieszkania będącego na etapie tzw. „dziury w ziemi” . Dane GUS wskazują, że w takim przypadku średni czas oczekiwania na możliwość wprowadzenia się do gotowego lokum to około 2 lata. Aby jednak móc skorzystać z preferencyjnych cen, uprzedzić ewentualną konkurencję i podpisać umowę z deweloperem , kredyt hipoteczny musimy wziąć natychmiast.Czy to oznacza, że przez dwa lata dzielące nas od zamieszkania w gotowym lokum musimy opłacać raty kredytu?ANG Spółdzielnia sprawdziła, z jakimi kosztami miesięcznymi musimy się liczyć w pierwszych latach od uruchomienia kredytu. Wyliczenia dotyczą kredytu hipotecznego na 25 lat, o wartości 300 tys. zł przy oprocentowaniu 3,5%.