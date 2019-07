Zastanawiasz się nad PPK? Oto 5 argumentów, które mogą cię przekonać

Nastała istotna przebudowa systemu emerytalnego. Mowa tu o ustawie o PPK, na mocy której już od 1 lipca pracodawcy rozpoczęli wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych. W pierwszej kolejności zabrało się za to przeszło 4 tys. największych firm w Polsce. Znajomość tematu w społeczeństwie ciągle jednak pozostawia sporo do życzenia. Z opracowanego przez Nationale-Nederlanden raportu „PPK oczami Polaków” wynika, że aż 86 proc. z nas o nowym rozwiązaniu wie mało. Z tego też względu tak ważna jest dyskusja o kluczowych założeniach programu i tym, co oferuje on w kontekście budowania bezpieczeństwa finansowego. Tym bardziej, że decyzja o pozostaniu w PPK pozostaje w wyłącznej gestii pracownika.

1. Finansowy bonus

- PPK to rozwiązanie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To pierwszy powszechny, całkowicie prywatny program długoterminowego oszczędzania, w którym uczestnik otrzymuje wartościowy benefit w postaci finansowego bonusu – mówi Grzegorz Chłopek, prezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE.



2. Korzyści podatkowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Czy warto pozostać w PPK? Każdy pracownik może samodzielnie decydować jak wygląda jego udział w PPK. W każdym momencie można tymczasowo zawiesić oszczędzanie w programie lub dowolnie zwiększyć swoje wpłaty.

3. Prywatność

4. Elastyczność

5. Wsparcie w wyjątkowych sytuacjach

Wprawdzie jedną z kluczowych cech Pracowniczych Planów Kapitałowych jest ich dobrowolność , to jednak warto pamiętać, że zapis do nich następuje automatycznie. Oznacza to zatem, że już wkrótce osoby zatrudnione u największych pracodawców będą musiały podjąć decyzję o pozostaniu bądź rezygnacji z uczestnictwa w programie. Jakie są za i przeciw?Zdecydowanie największym z atutów programu jest to, że do puli odłożonej przez pracownika niemal drugie tyle dołożą państwo i pracodawca. Mechanizm PPK zakłada, że udział pracownika sięga 2 proc. pensji brutto (lub 0,5 proc. w przypadku osób mnie zarabiających). Kolejną część kapitału dokłada zatrudniający go pracodawca (wpłata min 1,5 proc.). Natomiast z Funduszu Pracy uczestnik może liczyć na jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) oraz roczne wpłaty za uczestnictwo (240 zł). Tak więc za samo uczestnictwo w PPK w ciągu 30 lat od państwa można otrzymać prawie 7,5 tys. zł.Głównym celem PPK jest umożliwienie pracownikom oszczędzania w programie co najmniej do 60 roku życia. Dlatego to właśnie najbardziej wytrwali uczestnicy zyskają najwięcej. Oprócz dodatkowych wpłat ze strony pracodawcy oraz państwa, mogą oni liczyć również na korzyści podatkowe.Każdy będzie mógł wypłacić zgromadzone pieniądze w dowolnym momencie po osiągnięciu 60 lat. Domyślnie wypłata będzie podzielona na dwie części - jednorazową (25 proc. zgromadzonej kwoty) oraz wypłacaną przez 10 lat w miesięcznych ratach (pozostałe 75 proc. środków). W takim scenariuszu uczestnik zostanie zwolniony z obowiązku opłaty podatku od zysków kapitałowych. Każdy, kto do tej pory samodzielnie inwestował, może część z tych środków co miesiąc przeznaczać na wpłaty dodatkowe do PPK, aby nie płacić podatku od zysków z inwestycji. Co więcej, dzięki temu, że za obsługę programu odpowiada pracodawca – będzie to o wiele wygodniejsze, niż indywidualne odkładanie pieniędzy (na przykład kupowanie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego czy odnawianie depozytów).To zdecydowanie kluczowy argument, którego powinni używać wszyscy, którzy chcą zachęcić do pozostania w planach kapitałowych. Prywatność środków gromadzonych w PPK jest zagwarantowana w ustawie. Oznacza to, że uczestnik w dowolnej chwili ma dostęp do swoich pieniędzy i może zdecydować o ich wypłacie. Ten zapis sprawia, że PPK to rozwiązanie, jakiego w Polsce jeszcze nie było.Z badania Nationale-Nederlanden wynika, że dotychczasowe doświadczenia związane z systemem emerytalnym mocno nadszarpnęły zaufanie Polaków. Tym bardziej, zapis o prywatności środków oraz prace nad przekształceniem OFE w Indywidualne Konta Emerytalne, powinny pomóc w odbudowania zaufania społecznego do PPK.Każdy pracownik może samodzielnie decydować jak wygląda jego udział w PPK. W każdym momencie można tymczasowo zawiesić oszczędzanie w programie lub dowolnie zwiększyć swoje wpłaty o max. kolejne 2 proc. pensji brutto.Elastyczność dotyczy również wypłat pieniędzy. W dowolnej chwili można wycofać oszczędności z programu. Trzeba jednak pamiętać, że wycofując pieniądze przed 60 rokiem życia, do dyspozycji pozostaje cały kapitał odłożony z wynagrodzenia pracownika po uwzględnieniu podatku dochodowego oraz 70 proc. wpłat od pracodawcy. Pozostałe 30 proc. wpłacone zostanie na subkonto pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Decydując się na wcześniejszą wypłatę, przepadają natomiast pieniądze z Funduszu Pracy.Program PPK daje możliwość wykorzystania pieniędzy również w krótszym horyzoncie czasowym. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje dwie sytuacje, w których wyjątkowo, wcześniejsza wypłata pieniędzy nie wiąże się z utratą korzyści podatkowych. Pierwszą z nich jest ciężka choroba pracownika lub jego najbliższej rodziny. W takiej sytuacji uczestnik może bezzwrotnie skorzystać z 25 proc. oszczędności zebranych w PPK. Każdy uczestnik do 45 roku życia może również może wypłacić 100 proc. odłożonego kapitału i przeznaczyć go na wkład własny na zakup mieszkania lub domu. Pieniądze te należy zwrócić w ciągu 15 lat.