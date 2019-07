Na co Polacy przeznaczyliby 10 000 zł?

Czy statystyczny Jan Kowalski to w ujęciu ekonomicznym utracjusz czy raczej osoba, która twardo stąpa po ziemi i unika trwonienia pieniędzy? Z badania zrealizowanego na zlecenie Nest Banku wynika, że Polacy zasługują na miano racjonalistów. Wprawdzie niespodziewany zastrzyk gotówki w wysokości 10 000 zł co piąty z nas przeznaczyłby na wakacje, ale 31% badanych zadeklarowało, że dodatkowe pieniądze ulokowałby na bezpiecznej lokacie. Gdyby natomiast przyszło nam zagospodarować 200 tys. zł, to wówczas wybralibyśmy nieruchomość.

Zainwestowali, ale bezpiecznie

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Co Polacy zrobiliby z 10 tysiącami złotych? Prawie 1/3 Polaków deklaruje, że niespodziewanie otrzymane 10 tys. zł. ulokowaliby na lokacie.

Wysokie ryzyko z szansą dużego zysku? Polacy nie są przekonani…

Deklarujemy, ale czy inwestujemy?

Inwestycyjne alternatywy

Jeżeli chodzi o finanse, to Polacy są zdecydowanymi zwolennikami bezpiecznych rozwiązań. Dowodzi tego Indeks Bezpieczeństwa Finansowego Nest Banku, z którego wynika, że raczej nie palimy się do natychmiastowego wydawania zgromadzonych lub otrzymanych środków*. W odpowiedzi na pytanie, co zrobilibyśmy z niespodziewanych zastrzykiem gotówki w wysokości 10 000 złotych, odpowiadamy najczęściej (31% wskazań), że ulokowalibyśmy je na bezpiecznej lokacie. Po 22% respondentów spożytkowałoby je na remont, spłatę zaległych zobowiązań lub wakacje z rodziną. Jedynie 4% badanych zdecydowałoby się na bardziej ryzykowny krok jak np. inwestycja w fundusze Największym zaufaniem Polacy obdarzają konta oszczędnościowe i lokaty i to właśnie na nich odkładają najczęściej zgromadzone oszczędności. Jeżeli jednak mielibyśmy rozważyć ulokowanie nie 10 000, a np. 200 000 zł, to 58% z nas zainwestowałaby w nieruchomość. Konta oszczędnościowe znalazły się dopiero na drugim miejscu, a lokaty na trzecim.Połowa badanych deklaruje, że niezależnie od tego, jakiej wysokości budżetem by dysponowali, wybraliby lokatę oszczędnościową. Im większa stopa zwrotu z inwestycji i ryzyko, tym mniej osób zdecydowałoby się na takie rozwiązanie. Na inwestycję o stopie zwrotu 300%, a ryzyku 70% zdecydowałoby się jedynie 6% badanych. Jednak już 1/3 z nas zdecydowałaby się zainwestować mając perspektywę osiągnięcia 20% stopy zwrotu, przy 20% ryzyku.Mimo że badani deklarowali skłonność do inwestowania niespodziewanie otrzymanych kwot, to jedynie 7% z nich regularnie inwestuje swoje oszczędności. Większość nigdy tego nie robiła (62%), a jako przyczynę wskazują przede wszystkim brak kapitału (49%). Barierą jest również obawa o utratę zgromadzonych środków (30%).Inwestycje niezmiennie kojarzą nam się z przedsięwzięciem ryzykownym i wymagającym posiadania dużego kapitału na start. Jednak specjaliści wskazują, że najlepszym rozwiązaniem jest regularne inwestowanie małych kwot. Obecnie produkty inwestycyjne są dostępne także w ofercie banków. Oferują one zarówno fundusze inwestycyjne, plany oszczędzania w funduszach, lokaty z funduszami i produkty strukturyzowane z ochroną kapitału czy celowe plany inwestycyjne. Te ostatnie są rozwiązaniem dla osób, które chcą inwestować regularnie małe kwoty. W tym przypadku przyszły zysk oparty jest o notowania jednostek uczestnictwa funduszy.