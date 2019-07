4,3 mld zł w gotówce za nowe mieszkania

Prawie 4,3 miliardy złotych – aż tyle warte są nowe mieszkania kupione za gotówkę tylko przez trzy miesiące tego roku i tylko w 7 miastach Polski. Najnowsze szacunki Narodowego Banku Polskiego sugerują, że znowu więcej osób postanowiło kupić mieszkanie niż trzymać pieniądze na lokacie. Ta przeważnie nawet nie chroni dziś oszczędności przed inflacją. Ponad 10 tysięcy mieszkań – tyle Polacy kupili za gotówkę w pierwszym kwartale 2019 roku – wynika z szacunków HRE Investments opartych o szacunki NBP i REAS JLL. Jest to imponujący wynik jeśli weźmiemy pod uwagę, że dane te dotyczą jedynie mieszkań deweloperskich sprzedanych w okresie trzech miesięcy na terenie 7 polskich miast.

Ceny rosną, ale inflacja też

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowe mieszkania kupione za gotówkę w 7 miastach Polski (w szt) Ponad 10 tysięcy mieszkań – tyle Polacy kupili za gotówkę w pierwszym kwartale 2019 roku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

61% transakcji to gotówka

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Finansowanie zakupów mieszkań deweloperskich w 7 miastach Polski W pierwszym kwartale br. zakupy gotówkowe odpowiadały za 61% kwoty wydanej przez Polaków na nowe mieszkania w 7 miastach. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wynik zanotowany na początku roku jest gorszy niż w analogicznym okresie przed rokiem (spadek o 12%), ale z drugiej strony lepszy niż wyniki z pozostałych kwartałów ubiegłego roku. Warto przypomnieć, że jeszcze w wakacje 2018 roku gotówkowa sprzedaż nowych mieszkań w badanych miastach spadła do poziomu 7 tysięcy lokali – wyniku nienotowanego od 2015 roku.Niewykluczone, że za wszystkim stoją trzy ważne czynniki: inflacja, słabe oprocentowanie lokat i ceny mieszkań. Podczas gdy w 2018 roku bardzo szybko rosnące ceny mieszkań i kosmetyczne wzrosty oprocentowania lokat zniechęcały do inwestycyjnego zakupu mieszkań, to dziś sytuacja zdaje się odwracać. Po pierwsze oprocentowanie lokat maleje, co przy przyspieszającej inflacji jest skuteczną receptą na to, aby trzymane na lokatach pieniądze z czasem traciły na wartości. Z drugiej strony wszystko wskazuje na to, że ceny mieszkań przestały tak szybko rosnąć. Są to warunki, w których część inwestorów omijających rynek mieszkaniowy w 2018 roku rozważa powrót do inwestowania w nieruchomości.Co warto podkreślić bank centralny zmodyfikował metodologię prowadzonych przez siebie szacunków. W raporcie możemy dzięki temu znaleźć informację o mieszkaniach kupionych wyłącznie za gotówkę – bez uwzględniania wkładów własnych osób kupujących mieszkania z pomocą kredytu hipotecznego . Według szacunków NBP opiewały one w pierwszym kwartale na prawie 4,3 miliardy złotych. Jest to wynik o 5% gorszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej i o 6% lepszy niż w ostatnim kwartale 2018 roku.Najnowsze dane banku centralnego oznaczają w praktyce, że w pierwszym kwartale br. zakupy gotówkowe odpowiadały za ponad połowę (61%) kwoty wydanej przez Polaków na nowe mieszkania w 7 miastach (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Gdańsk i Gdynia).