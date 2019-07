Wypłata z bankomatu do lamusa?

Z najnowszych danych NBP wynika, że w I kwartale 2019 r. wykonaliśmy 149 milionów wypłat z bankomatów. Może się wydawać, że to dużo, ale w rzeczywistości to najmniej od 11 lat. Warto też dodać, że choć liczba bankomatów spada w ostatnim czasie, to i tak jest ich około dwa razy więcej niż w latach 2007-2008. Tymczasem liczba wypłat jest podobna, co oznacza, że dziś bankomaty są zdecydowanie rzadziej używane. Zdaniem Expandera korzystamy z nich coraz rzadziej, gdyż gotówka coraz bardziej traci na znaczeniu na rzecz płatności bezgotówkowych. Liczba tych ostatnich wzrosła w omawianym okresie aż 10-krotnie.

Wszystkie terminale płatnicze są już zbliżeniowe

Bankomat Wypłat z bankomatów najmniej od 11 lat.

Kart płatniczych jest już więcej niż wszystkich Polaków