Dłużnicy alimentacyjni nie wyślą dzieci na wakacje

Dzieci dłużników alimentacyjnych nie mają lekko. Ze zrealizowanego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor badania wynika, że w ubóstwie lub skromnie żyje co siedemnaste spośród gospodarstw domowych, dla których wyegzekwowanie alimentów jest problemem. Co gorsza, okazuje się również, że dzieci dłużników najczęściej nie mogą liczyć na żaden, nawet najdrobniejszy gest ze strony niesolidnego rodzica. Nie dostaną również nic na wakacyjne wyjazdy.

Z jakiej okazji dziecko otrzymuje wsparcie od rodzica niepłacącego alimentów? Dzieci obdarowywane przez rodzica uchylającego się od płacenia alimentów zwykle dostają prezenty z okazji urodzin.

Ostatnia odsłona Barometru Providenta* dowiodła, że plany na tegoroczne wakacje posiada 41 proc. Polaków, a 38 proc. spędzi wolny czas w domu. I wprawdzie wakacyjne wojaże najczęściej kojarzą się nam z czasem spędzanym z całą rodziną, to jednak okazuje się, że latem częściej wyjeżdżają ci, którzy dzieci nie mają - w domu pozostanie 41 proc. Polaków posiadających potomstwo i 29 proc. osób bezdzietnych. Wniosek z tego, że wakacyjne wydatki stanowią ciągle spore obciążenie dla budżetu domowego, tym bardziej, jeśli spoczywa on na barkach wyłącznie jednej osoby. A takich sytuacji nie jest niestety mało. Z badania zrealizowanego przez BIG InfoMonitor** wynika, że 86 proc. rodziców, którzy nie otrzymują zasądzonego świadczenia alimentacyjnego, dzieci wychowuje w pojedynkę. Połowa tej grupy żyje biednie lub bardzo skromnie, co oznacza również, że nie może sobie pozwolić na zapewnienie potomstwu wakacyjnego wypoczynku.Szacunki organizacji kobiecych wskazują, że alimentów nie otrzymuje niemal milion polskich dzieci. Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego może liczyć około 1/3 niealimentowanych dzieci, reszta nie spełnia stawianych wymagań.Mało tego, że nie płacą, w zdecydowanej większości nie utrzymują też relacji z dzieckiem, bo po prostu tego nie chcą. Ci, którzy mają jakiś kontakt, czyli co piąty (21 proc.), robi to sporadycznie, przy większych okazjach jak np. urodziny (41 proc.). Zazwyczaj wówczas dzwonią i spotykają się (64 proc.), ale są też i tacy, którzy kontaktują się wyłącznie telefonicznie (21 proc.).Nie ma kontaktu, trudno więc liczyć na choćby okazjonalną hojność czy gest ze strony rodziców unikających regularnego łożenia na dzieci. Jak pokazują badania BIG InfoMonitor, 77 proc. niealimentowanych dzieci nie otrzymuje też żadnego innego wsparcia finansowego lub choćby prezentu. Nie ma również mowy o opłaceniu, czy dołożeniu się przez nich do wakacyjnych lub zimowych wyjazdów.Dzieci obdarowywane przez dłużników alimentacyjnych zwykle dostają prezenty z okazji urodzin. Są to głównie zabawki (17 proc.), ubrania (15 proc.), słodycze (9 proc.) i przybory szkolne (6 proc.).Gdy w domu się nie przelewa, trudno unikać rozmów o pieniądzach. Dlatego też ponad połowa rodziców (57 proc.), zmuszonych radzić sobie samodzielnie z utrzymaniem dziecka informuje je, że tata lub mama nie płaci alimentów. Mówią im o tym, bo uznają, że dzieci są już na tyle duże, że powinny to wiedzieć, ale tłumaczą też w ten sposób ciężką sytuację finansową i fakt, że nie stać ich na pewne rzeczy. Dzieci, które nie wiedzą, są zwykle za małe na tego typu informacje. Z kolei część rodziców nie mówi dlatego, że nie chce sprawiać dziecku przykrości.Według danych zgromadzonych w BIG InfoMonitor, na koniec maja br. w rejestrze dłużników było 301 359 osób niepłacących na dzieci. Ich łączny dług wyniósł ponad 11,8 mld zł.