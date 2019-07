Inwestowanie na giełdzie - lipiec 2019

Po dwóch miesiącach bez publikacji sporo działo się na rynku. W maju i czerwcu niestety nasz portfel odnotował sporą stratę głównie za sprawą dwóch spółek: Wieltonu oraz Playwaya. Portfel skurczył się o -7,62%. Z kolei WIG w tym samym czasie zyskał 0,97%. Od początku publikacji cyklu artykułów (październik 2017) portfel przyniósł zysk na poziomie 9,90%. Bez stosowania stop losów i metodą zakupu (lub pozostawienia w portfelu) 3 spółki/miesiąc. W tym samym czasie indeks WIG stracił -10,55%.

ENERGA

CD PROJEKT

CD Projekt to jedyna spółka, którą postanowiłem pozostawić w portfelu na kolejny miesiąc i która zresztą gości już u nas bardzo długo.

CCC

Wynik na portfelu dla spółek pozostających mierzony jest w taki sposób, że każda spółka jest „sprzedawana” z końcem miesiąca po cenie zamknięcia w piątek oraz „kupowana” ponownie w poniedziałek po cenie otwarcia. W przypadku spółek, które pozostają w portfelu ograniczam się jedynie do analizy na wykresie dziennym.Na kolejny miesiąc planuję dwie zmiany w portfelu. Straciłem cierpliwość do spółki Wielton, której wycena topnieje z miesiąca na miesiąc. Ponadto postanowiłem także wymienić Playway, który chyba potrzebuje dłuższej konsolidacji i znacznie lepszych wyników, aby przebić ostatnie szczyty na stałe. Do portfela wchodzą natomiast CCC oraz Energa.Cały sektor energetyczny notuje odbicie co widać po wykresie indeksu WIG-Energia. Energę natomiast uważam za spółkę, która może być liderem nadchodzących wzrostów. Dywergencja ze wskaźnikiem RSI, przebicie średnich kroczących od dołu, wysoki wolumen na wzroście – te czynniki mogą wywindować cenę do najbliższego poziomu oporu w granicach około 9 zł/akcję. W tym miejscu niecierpliwi mogą pokusić się o sprzedaż i wyczekiwanie korekty. Całkiem możliwe jednak, że cena z łatwością pokona ten poziom i będzie podążać dalej na północ.CD Projekt to jedyna spółka, którą postanowiłem pozostawić w portfelu na kolejny miesiąc i która zresztą gości już u nas bardzo długo. Jak widać na wykresie cena zatrzymała się przy oporze w granicach 220 zł/akcję. Sądzę jednak, że jest to jedynie chwilowy postój. Nie sposób przewidzieć jak długo potrwa konsolidacja, ale zasada podręcznikowa mówi o tym, że im dłuższa konsolidacja tym mocniejsze wybicie z niej. Miejmy nadzieję, że w dobrą stronę. Cyberpunk 2077 robi furorę w sieci, więc w niedługim czasie możemy zobaczyć jej odzwierciedlenie na wykresie akcji.Spadki na wykresie cen akcji producenta obuwia w ostatnich tygodniach wyhamowały. Można nawet pokusić się o zdanie, że tendencja się odwróciła. Na pewno krótkookresowo, ale czy w długim terminie wrócimy do poziomów powyżej historycznych szczytów? Stąd też na wykresie zaznaczona została strefa podaży oraz zniesienia Fibo ostatniej fali spadkowej. Prawdopodobnie w zakresie 200-210 zł/akcję może pojawić się więcej inwestorów chętnych do sprzedaży akcji. Niemniej jednak obecnie zakładamy wzrosty właśnie do tych poziomów co daje nam niecałe 20% potencjalnego zysku. W kolejnym miesiącu w zależności od tego jak rozwinie się sytuacja na wykresie, zdecydujemy co dalej.