Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Za mało, żeby chronić?

Zaciągając kredyt hipoteczny, należy się spodziewać konieczności wykupienia ubezpieczenia. Taka polisa zabezpiecza wprawdzie nieruchomość, ale jest to jedynie częściowa ochrona. Jeżeli zatem i tak musimy ją wykupić, to warto, abyśmy zaznajomili się z ofertą ubezpieczycieli i ewentualnie zdecydowali się na opcje, które w pełni zabezpieczą nasze interesy.

Polisa obowiązkowa zabezpiecza jedynie mury

- Dlatego też zawsze powinniśmy sprawdzić zakres ubezpieczenia oferowanego przez bank i rozważyć wykupienie obszerniejszej opcji, tak aby nie doznać niemiłego rozczarowania w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Ponadto dobrze też wziąć pod uwagę dokupienie opcji OC czy też assistance. Ubezpieczenie na życie natomiast nie jest wymagane przez wszystkie banki lub nie w każdym przypadku, jednak odpowiedzialny człowiek, przy kredycie zaciągniętym na dużą część swojego życia, powinien pomyśleć o najbliższych oraz spadkobiercach i zabezpieczyć ich przyszłość na wypadek swojej śmierci – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Nie zawsze zawarcie umowy ubezpieczeniowej w banku jest opłacalne

- Jednak przeliczając koszty takiego ubezpieczenia i porównując zakres polisy oferowanej w ubezpieczeniach bankowych, natrafimy na wątpliwą korzyść dla klienta. To znaczy, jeśli zdecyduje wygoda i podpisanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu przy zawieraniu kredytu, a także automatyczne ściąganie składek z konta – będzie to rozwiązanie skuteczne, co nie oznacza, że tanie. Korzystniej finansowo jest zadać sobie trudu i poszukać koniecznego do zawarcia kredytu ubezpieczenia na wolnym rynku, gdzie dodatkowo zakres może się okazać znacznie szerszy od tego, który oferuje ubezpieczenie bankowe – tłumaczy Karolina Trzeciakiewicz z ANG Spółdzielni.

Obowiązkiem osoby zaciągającej kredyt hipoteczny jest wykupienie ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że tym, czego oczekuje bank, jest polisa zabezpieczająca jedynie mury. Decydując się tylko na tę opcję, możemy się spodziewać, że w razie pożaru, zalania czy innego wypadku losowego, nasze wewnętrzne instalacje, sprzęty domowe czy inne wartościowe przedmioty, będziemy zmuszeni spisać na straty.W wypadku zatem, gdy bank wymaga od nas zabezpieczenia polisą na życie 1/3 czy 1/4 wartości, warto przemyśleć, czy nie zabezpieczyć rodziny i nie objąć nią całej pożyczanej kwoty. Bank wymaga bowiem zabezpieczenia wartości, jaką można uzyskać przy tzw. wymuszonej sprzedaży. Takie ubezpieczenie skutkuje co prawda ochroną interesów banku, ale rodzina w razie nieszczęścia i tak zostanie pozbawiona dachu nad głową.Banki dodatkowo zachęcają klientów do wykupienia dostępnych na miejscu polis, oferując obniżkę marży kredytu. To może wydawać się korzystniejsze dla klienta niż kontakt z niezależnym ekspertem i poszukanie polisy poza bankiem. Otrzymujemy w końcu niższą marżę i ubezpieczenie, które powinno zapewniać spokój i poczucie bezpieczeństwa w przypadku utraty majątku czy życia.Starając się o kredyt hipoteczny, najważniejszymi aspektami dla klienta są oprocentowanie oraz wysokość miesięcznej raty. Nie zapominajmy jednak o innych elementach umowy, jak ubezpieczenie kredytu. Odpowiednio dobrana polisa będzie bowiem nie tylko wymaganą przez bank koniecznością, ale i skuteczną ochroną nieruchomości, wszystkich jej elementów, a także zabezpieczeniem interesów naszych spadkobierców.