Pożar w Gdańsku. Jak przetrwać przerwę w działalności?

Wczoraj rano zapaliła się hala produkcyjna w Gdańsku. Ogień doszczętnie strawił aż 4 z 7 tys. m2 obiektu. Spłonęły zarówno maszyny, jak i całe linie produkcyjne oraz pomieszczenia biurowe. Jak wynika z doświadczenia ekspertów ubezpieczeniowych, takie zdarzenia często prowadzą przedsiębiorców do bankructwa, o ile nie zadbają oni z wyprzedzeniem o odpowiednią polisę zabezpieczającą funkcjonowanie ich biznesu.

– Rozmawiając z przedsiębiorcami zainteresowanymi zakupem polisy zabezpieczającej ich majątek, zawsze doradzamy rozszerzenie podstawowej ochrony o ubezpieczenie chroniące ich na wypadek przerw w działalności. Zwłaszcza że nie wiąże się to zazwyczaj ze znaczącym wzrostem składki. Zadaniem tego ubezpieczenia jest zapewnienie przedsiębiorcy nakładów finansowych na przetrwanie sytuacji kryzysowej i odbudowę potencjału firmy. Wypłacone środki mogą być przeznaczone m.in. na utrzymanie zatrudnienia, o co w przypadku zdarzenia w Gdańsku martwi się wiele osób – zauważa Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kzenon - Fotolia.com Pożar Ubezpieczenie od przerwy w działalności może okazać się nieocenioną pomocą w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń zaburzających działalność firmy.

Co zapewnia ubezpieczenie od przerw w działalności?



– Jak widać ubezpieczenie od przerwy w działalności może okazać się nieocenioną pomocą w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń zaburzających działalność firmy. Co z tego, że odszkodowanie z polisy majątkowej pokryje koszty naprawy czy zastąpienia zniszczonego mienia, jeżeli w czasie przestoju konkurencja przejmie klientów czy pracowników? Należy też pamiętać, że ubezpieczeniem tym można zabezpieczyć się również przed zdarzeniami zachodzącymi u kontrahentów. Przykładowo, można ochroną objąć niemożność realizacji zamówienia przez konkretnego dostawcę czy odbiorcę, a wręcz ubezpieczyć cały łańcuch dostaw – dodaje Łukasz Zoń.

środki finansowe na przetrwanie kryzysowej sytuacji, utrzymanie zatrudnienia, gwarancja utrzymania marki na rynku i jej renomy, pomoc ubezpieczyciela w jak najszybszym odbudowaniu potencjału firmy.

Warto posiadać również polisę środowiskową

Pożar hali produkcyjnej przy Trakcie Św. Wojciecha w Gdańsku wybuchł wcześnie rano. I wprawdzie przybyłe na miejsce jednostki straży pożarnej zdołały opanować sytuację w kilka godzin, to jednak nie zapobiegło to sporym zniszczeniom, które dotknęły majątek kilku firm. Na terenie obiektu działało kilka hurtowni, w tym m.in. stolarska i farmaceutyczna. Praktyka ekspertów Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych dowodzi, że w następstwie poważnej, zaburzającej działalność przedsiębiorstwa szkody, bankrutuje nawet 90% firm, które w porę nie zadbały o polisę chroniącą ich na wypadek przerw w funkcjonowaniu.Polisa majątkowa uzupełniona o ochronę przerwy w działalności gwarantuje nie tylko odszkodowanie za straty poniesione w dobytku firmy, ale także pomoc ubezpieczyciela w odbudowie potencjału przedsiębiorstwa oraz utrzymaniu go na rynku. Dodatkowa ochrona zakłada wypłatę środków równoważących koszty stałe ponoszone przez przedsiębiorcę w czasie po katastrofie oraz przewidywany zysk. Środki otrzymane od ubezpieczyciela można też przeznaczyć na inne działania mające zapewnić ciągłość funkcjonowania marki, np. zlecenie produkcji w innym, nawet konkurencyjnym zakładzie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku całkowitego zawieszenia działalności firmy ubezpieczyciel dokłada wszelkich starań, żeby maksymalnie przyspieszyć proces odbudowy. Każdy kolejny dzień przestoju generuje bowiem dla niego dodatkowe koszty.Trzy główne zalety ubezpieczenia przerwy w działalności:Przyglądając się sytuacji w Gdańsku, warto zwrócić uwagę, że w wyniku tak dużego pożaru może również dojść do rozprzestrzenienia różnego rodzaju substancji szkodliwych. Choć większość polis OC dla przedsiębiorców zawiera w swoim zakresie tzw. klauzulę środowiskową, to zapewnia ona wyłącznie środki na odszkodowania dla ewentualnych poszkodowanych. Pożar może jednak spowodować też zanieczyszczenie środowiska. W myśl przepisów, jeżeli do wypadku doszło z winy przedsiębiorcy, to jest on zobowiązany do przywrócenia równowagi biologicznej skażonego obszaru. Środki na przeprowadzenie takich działań, a także pokrycie ewentualnych kar administracyjnych, zapewnia z kolei specjalistyczne ubezpieczenie środowiskowe.