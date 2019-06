BIK o kredytach w V 2019 r.

W piątym miesiącu bieżącego roku wartościowe wzrosty sprzedaży rdr odnotowały wszystkie spośród 4 analizowanych przez BIK grup produktów. Największe dotyczyły limitów na kartach kredytowych (+27,6%), a na kolejnych miejscach uplasowały się kredyty mieszkaniowe (+24,8%) oraz konsumpcyjne (+8,9%). Jeżeli przyjrzeć się sprzedaży ilościowo, to wówczas okaże się, że wzrosty dotyczyły tylko dwóch kategorii produktów.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

- W pięciu pierwszych miesiącach 2019 r. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio i wysokokwotowych. Najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł (9,4%) w ujęciu liczbowym i (11,2%) w wartościowym. Obecnie (styczeń – maj 2019 r.) 35% udzielanych przez banki kredytów konsumpcyjnych stanowią kredyty średniokwotowe (7 – 20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowią one już 86,6% wartości wszystkich udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Główną przyczyną tego zjawiska jest zarówno wydłużanie przez banki okresu kredytowania, jak i niski poziom stóp procentowych oraz rosnące dochody. Kumulacja tych trzech zjawisk powoduje wzrost średniej wartości udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w maju 2019 r. wyniosła 12 607 zł i była wyższa już o 11% od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w maju zeszłego roku. Co ciekawe, większość udzielanych kredytów konsumpcyjnych to kredyty refinansowane czy konsolidowane. Banki udzielają więc kredytów własnym, znanym klientom, co może częściowo tłumaczyć dobrą jakość udzielanych kredytów konsumpcyjnych – stwierdza prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

- W mojej opinii podstawowe ryzyko związane z kredytami konsumpcyjnymi determinowane jest przez kredyty na wysokie kwoty, obarczone wyższym ryzykiem od kredytów niskokwotowych. Obecnie 70% sprzedaży kredytów konsumpcyjnych dotyczy kwot powyżej 20 tys. zł - dodaje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe

- W maju br. na rynku kredytów mieszkaniowych mieliśmy ponowny powrót znanego już z poprzednich miesięcy zjawiska dodatniej dynamiki zarówno dla liczby, jak i dla wartości udzielanych kredytów. Dynamiki te w ujęciu maj 2019 r. do maja 2018 r. wynoszą odpowiednio + 14,2% dla liczby oraz +24,8% dla wartości. Dużo wyższe dynamiki wartościowe wynikają głównie ze struktury udzielanych kredytów. W okresie styczeń – maj 2019 r. już ponad 67% wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, nadal obserwujemy odmienne tendencje. Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą jedynie kredytów powyżej 250 tys. zł., w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w okresie styczeń – maj 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w ujęciu liczbowym udzielono więcej o 39,2%. Tak więc maj to już kolejny miesiąc pokazujący wyraźne zróżnicowanie sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Hossa w najlepsze trwa na rynku kredytów wysokokwotowych. Natomiast spadki obejmują kredyty poniżej 250 tys. zł. Ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Kredytów do 100 tys. zł banki udzieliły o 28,5% mniej, a w przedziale 100 – 150 tys. zł mniej o 23,5% niż w pięciu pierwszych miesiącach 2018 r. W perspektywie kolejnych miesięcy nie widać na horyzoncie zjawisk, które mogłyby ograniczyć sprzedaż kredytów wysokokwotowych, choć banki sygnalizują zaostrzenie polityki kredytowej w stosunku do kredytów mieszkaniowych - wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski z BIK.

- Na razie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na istotny wzrost poziomu szkodowości tych kredytów, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Zjawiskiem, które w 2019 r. musimy bacznie obserwować jest koniec dopłat do oprocentowania około 50 tys. kredytów mieszkaniowych udzielonych w ramach programu Rodzina na Swoim (poprzednika MdM), które mogą wygenerować dodatkowe ryzyko dla portfela kredytów mieszkaniowych. Obecnie nie widać jednak negatywnych sygnałów związanych z tym zjawiskiem - zaznacza prof. Rogowski.

Karty kredytowe

- W maju 2019 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, obserwujemy wysokie wartości sprzedaży kart kredytowych. Wartość przyznanych limitów była wyższa o 27,6% niż w analogicznym okresie 2018 r. Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2019 r. w porównaniu do pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały karty o limitach w przedziale 1-2 tys. zł, odpowiednio 50,9% oraz 46,6% oraz 2 do 3,5 tys. zł – 35,2% oraz 33,4%. Dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym i wartościowym dotyczyły wszystkich przedziałów kwotowych. Potwierdziłaby się teza o tym, że na rynek kart kredytowych weszły osoby o niższych dochodach, co może być konsekwencją wzrostu ich dochodów wynikających zarówno ze wzrostu wynagrodzeń, jak i transferów socjalnych, które wcześniej nie korzystały z kart kredytowych, ponieważ niższe dochody w przeszłości uniemożliwiały im korzystanie z tego produktu kredytowego. Jeżeli porównamy wzrosty na kartach kredytowych niskokwotowych ze spadkami udzielanych pożyczek przez firmy pożyczkowe, może występować substytucja tych dwóch produktów. Drugą najwyższą dynamiką w ujęciu wartościowym charakteryzowały się limity wysokokwotowe > 10 tys. zł. W ich przypadku dynamika maj 2019 r. do maja 2018 r. wynosi 48,9%. Reasumując, możemy już obwieścić w tym momencie „mini hossę” na rynku kart kredytowych w porównaniu do sytuacji z roku 2018 - mówi prof. Rogowski z BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych

- W przypadku limitów w kontach nie obserwujemy typowego zjawiska związanego z rosnącą sprzedażą w obu skrajnych przedziałach kwotowych: nisko i wysokokwotowych. W przypadku limitów dodatnią dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowaliśmy jedynie dla trzech przedziałów środkowych tj. 0,5 – 1 tys. zł, 1-2 tys. zł oraz 2-4 tys. zł. Odpowiednio: 2,8% i 13,8% oraz 8,8%. W ujęciu wartościowym ujemną dynamiką charakteryzowały się jedynie przedziały limitów średnio kwotowych (4 – 7 tys. zł) - zauważa prof. Rogowski z BIK.

Z danych udostępnionych przez BIK wynika, że w piątym miesiącu bieżącego roku łączna kwota kredytów konsumpcyjnych udzielonych przez banki i SKOK-i sięgnęła 7,786 mld zł, w przypadku kredytów mieszkaniowych było to 5,877 mld zł. W porównaniu z poprzednim miesiącem wartość tych pierwszych spadła o 1,7%, a drugich - wzrosła o 1,9%.Jak już wspomniano we wstępie, w ujęciu rocznym wartościowe wzrosty objęły wszystkie grupy produktów. Najbardziej pokaźne zwyżki (+27,6%) odnotowano w przypadku limitów przyznawanych na kartach kredytowych oraz w kredytach mieszkaniowych (+24,8%). Kredyty konsumpcyjne zanotowały wzrost na poziomie +8,9%, a wartość limitów kredytowych podskoczyła o +4,5%.W ujęciu liczbowym, w stosunku do maja 2018 r. wzrosła sprzedaż tylko dwóch produktów kredytowych – kart kredytowych (+24,0%) i kredytów mieszkaniowych (+14,2%). W przypadku kredytów konsumpcyjnych i limitów kartowych dynamiki są ujemne – odpowiednio (-1,9%) oraz (-1,7%).