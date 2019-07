Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, przynajmniej jedną pożyczkę lub kredyt zaciągnęło w swoim życiu aż 75 proc. Polaków. I nie ma w tym nic zaskakującego - pożyczone pieniądze pomagają nam chociażby w realizacji marzeń. Jednak w dobie szalejącego konsumpcjonizmu i coraz łatwiejszego dostępu do pozyskiwania gotówki nietrudno jest stracić głowę. Czym jest uzależnienie od pożyczek? Jak rozpoznać kredytoholizm i co począć z tym problemem?

Pokolenie Z

Pożyczanie a uzależnienie

Kliknij, aby powiekszyć fot. wojost11 - Fotolia.com Jak pokonać kredytoholizm? W przypadku, kiedy niestety już wpadliśmy w spiralę zadłużenia, należy niezwłocznie udać się do specjalisty, który pomoże nam uporać się z psychicznymi aspektami uzależnienia.

Przeciwdziałanie

Świadoma konsumpcja

Terapia

Zastrzeżenie dowodu i ubezwłasnowolnienie

Odpowiedzialność za wdrażanie w takiej wiedzy leży zarówno w rodzicach, szkołach,jak i instytucjach finansowych. Długofalowa nie dyspozycyjność finansowa i jej skutki mogą być najbardziej problematyczne. Samo wpisanie do baz typu BIK może znacznie utrudnić życie w przyszłości, natomiast sprowokowanie takich działań jak ubezwłasnowolnienie czy zastrzeżenie dowodu może być przeszkodą nie tylko, gdy chcemy zaciągnąć pożyczkę, ale również w wielu codziennych sytuacjach gdzie potrzebujemy dowodu osobistego. Przełamanie konwencji tabu w przypadku rozmów o finansach może nie sprawi, że unikniemy ryzyka spirali zadłużenia w ogóle, ale na pewno je zmniejszy. Dlatego od lat wkładamy dużo pracy w uświadamianie konsumentów. - komentuje Marcin Sikora CSO w Grupie Loando.

Upadłość konsumencka

Edukacja

Jeśli wdrożymy ludziom podstawy wiedzy ekonomicznej już w najmłodszych latach, istnieje realna szansa na obniżenie ryzyka występowania tak przykrych sytuacji jak popadnięcie w długi. Dobre praktyki finansowe i nauka dysponowania pieniędzmi rozpoczynając już od kieszonkowego, spowoduje, że będzie więcej świadomych konsumentów w przyszłości. Należy uświadamiać ludzi, jak ważne jest zapoznanie się z rynkiem przed korzystaniem z jego zasobów. Klient, który wybierze atrakcyjniejszą ofertę, mniej odczuje sam proces spłaty zobowiązania. Dlatego po-wstają takie firmy jak nasza porównywarka produktów finansowych. - komentuje Krzysztof Przybysz CEO w Grupie Loando.

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, pożyczki wcale nie są domeną ludzi w średnim wieku. Potwierdzeniem tego może być chociażby najnowsze badanie Providenta "POKOLENIE Z w finansach i na rynku pracy", które wyraźnie pokazuje, że Polacy urodzeni już w czasach kapitalizmu przywiązują dużą wagę do zaspokajania przyjemności. Zetki nie mają nic przeciwko zaciąganiu zobowiązań - co dziesiąty przedstawiciel tego pokolenia, a więc osób urodzonych po roku 2000, przyznaje, że gdy brak mu kilkuset złotych na rozrywki czy przyjemności, sięga po pożyczkę, kredyt lub zakupy na raty W przypadku generacji Y odsetek podobnych wskazań sięga 14 proc., a w przypadku pokolenia X wynosi 16 proc. To jednak Zetki są grupą, którą dotykają największe kłopoty ze spłatą zobowiązań. Dane Krajowego Rejestru Długów dowodzą, że na przestrzeni lat 2013-2016 skala problemów grupy wiekowej 18-25 podskoczyła aż 15-krotnie. Powód? Jak wskazują eksperci Providenta, najczęściej są to braki w wiedzy ekonomicznej, przez które pokoleniu Z trudno jest dostrzec, jak duże ryzyko może nieść za sobą podejmowanie złych decyzji finansowych.Należy podkreślić, że pożyczanie samo w sobie nie jest chorobą. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy będzie tego typu pomocy potrzebował. Przyczyną mogą być wypadki losowe lub pilna potrzeba zakupu. Problem pojawia się w momencie, gdy to jest tzw. spirala zadłużenia, nieustannie przeglądamy oferty pozabankowe czy odczuwamy przyjemność z powodu podpisania kolejnej umowy pożyczkowej. Osoby cierpiące na kredytoholizm często potrafią doskonale usprawiedliwiać swoje postępowanie i impulsywne zadłużanie się na dobra, które nie są nam niezbędne do życia. Co więcej, jeśli nie mamy świadomości, ile należności musimy spłacić, a sam fakt musimy ukrywać przed bliskimi i czujemy, że tracimy kontrolę nad życiem, koncentrując się na myśleniu o kolejnej pożyczce. Musimy udać się wtedy do specjalisty.Firmy pożyczkowe oraz banki dokładają zwykle wszelkich starań, by jak najlepiej sprawdzić potencjalnego pożyczkobiorcę. Solidne firmy korzystają z baz takich jak BIK, BIK, KRD czy ERIF, które zawierają informacje m.in. o historii pożyczkowej konkretnych osób. Jednak rynek składa się również z pożyczkodawców, którzy nie przykładają do tego takiej wagi i metodą prób i błędów osoba uzależniona, która wpadła już w spiralę długów, może znaleźć pożyczkobiorcę niekorzystającego z tego typu informacji. Dlatego tak ważne jest, by edukować ludzi o tym, jak pożyczać bezpiecznie. Wiele firm obrało takie działanie za swoją misję tak, by ich klienci w taką spiralę długów nie popadli. Rozważny klient przed zaciągnięciem zobowiązania sprawdzi dostępne opcje na przykład w porównywarce internetowej, dzięki czemu znajdzie odpowiednią ofertę. Osoby uzależnione w pewnym momencie przestają zwracać na to uwagę i skupiają się wyłącznie na osiągnięciu celu, przez co często podejmują niekorzystne dla siebie decyzje.Żyjemy w czasach, w których na każdym kroku spotykamy reklamy i promocje różnych produktów. Są one promowane nie tylko na billoardach i w telewizji, weszły również do naszych social mediów, gdzie influencerki z uśmiechem polecają kolejne produkty o zawyżonej wartości. Osoby, których życie wydaje nam się atrakcyjne, i z tego powodu zaczynamy je obserwować. Te pokazują kolejne ,,cudowne’’ rozwiązania, za którymi chcemy podążać, by być takimi jak nasze idolki. Oczywiście nie ma nic złego w zakupie kremu z instagrama, natomiast taki styl życia uzależnia. Jeśli zagubimy się w tym konsumpcjonistycznym pędzie, możemy łatwo paść jego ofiarą. Dlatego tak ważne jest, by kontrolować swoje wydatki i stać się świadomym konsumentem. Prawidłowy sposób zarządzania wydatkami polega nie tylko na oszczędzaniu, ale też na dokonywaniu racjonalnych decyzji.Osoby dotknięte kredytoholizmem często nie widzą innego wyjścia z tej sytuacji niż zaciągnięcie kolejnych zobowiązań, zobowiązań konsolidacyjnych lub gry hazardową z nadzieją wygranej (w przypadku osób zadłużających się na rzecz hazardu). Pętla zadłużenia ciągle się zaciska, jednak problemy, z którymi te osoby zgłaszają się po pomoc, są już w bardzo zaawansowanym etapie. Zwykle mają już na głowie komornika, sprawy w sądzie oraz przejawiają objawy chorób powstałych w wyniku stresu. Najczęściej towarzyszą im bliscy, którzy szukają rozwiązania i starają się pomóc takim osobom wyjść ze złej sytuacji finansowej. To rodzina jest zwykle pierwszą grupą, która zauważa problem i odczuwa skutki nieodpowiedzialnego zachowania jej członka. Jakie kroki może podjąć?Często osoby, które chcą pomóc choremu, starają się o zablokowanie możliwości zaciągania przez niego kolejnych pożyczek. Mogą wtedy starać się zastrzec dowód na stronie BIK. Taki dokument będzie wyłączony z obiegu w systemie Związku Banków Polskich. Informacja o wyłączeniu z obiegu dotrze do banków, firm pożyczkowych korzystających z BIK, operatorów telefonii komórkowej, poczty. Nie jest to jednak proste, ponieważ należy w tym celu założyć konto na platformie BIK, po czym zweryfikować tożsamość. Dlatego najlepiej, by to osoba, której dotyczy kredytoholizm, sama za-strzegła dokument. Może to niestety utrudnić codzienne życie i nie zabezpieczy przed pożyczkami w firmach niekorzystających z baz. Innym wyjściem jest ubezwłasnowolnienie, czyli odebranie danej osobie praw, które nabyła wraz z ukończeniem 18 roku życia. Jest to jednak żmudny proces i istnieje ryzyko niepowodzenia. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć małżonek, krewny w linii prostej lub rodzeństwo. Sprawę rozpatruje sąd okręgowy odpowiedni do miejsca zameldowania tej osoby. Pełnoletnie osoby mogą zostać ubezwłasnowolnione lub częściowo ubezwłasnowolniona z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, uzależnienia od alkoholu, narkotyków itp. Do złożenia takiego wniosku niezbędne są silne przesłanki, ponieważ jeśli zostanie on w ocenie sądu złożony lekkomyślnie lub w złej wierze może ukarać wnioskodawcę do 1000 pln. grzywny.Kolejnym rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii sądu egzekucje komornicze zostają wstrzymane, a odsetki od zadłużeń przestają być naliczane. Po uprawomocnieniu wyroku sądu możemy liczyć nawet na całkowite umorzenie reszty należności do spłacenia, otrzymując szansę na rozpoczęcie nowego życia bez zadłużeń. Skutki najbardziej odczują osoby, które zmagały się z uciążliwymi telefonami od komornika bądź zostały w stosunku do nich zastosowane egzekucje komornicze. Jednak uzyskanie pozytywnej opinii sądu nie jest proste. Przeciwwskazaniem może być tu umyślne doprowadzenie do danej sytuacji, czyli zaciąganie pożyczek bez realnej możliwości ich spłacenia lub wyzbywanie się majątku, by uniknąć utraty cennych rzeczy w drodze egzekucji komorniczej. Wniosek ma potencjał do pozytywnego rozpatrzenia w sytuacjach, gdy spirala wynikła np. z przyczyn niezależnych od dłużnika takich jak strata pracy, nagła, przewlekła choroba.Przyczyną problemów z finansami jest to, że w naszych domach zbyt mało rozmawia się o pieniądzach. Są one tematem tabu i zbyt rzadko podejmujemy tę tematykę między sobą, ponadto nie rozmawiamy o tym przy dzieciach, co jest dużym błędem, ponieważ nie uczymy ich odpowiedniego dysponowania swoimi zasobami. Ponadto szkoły niekoniecznie przykładają się do tego, by przyszły obywatel wiedział, w jaki sposób lokować swoje pieniądze. To bardzo duży błąd, ponieważ dobre podstawy wiedzy ekonomicznej i umiejętności zarządzania swoimi finansami wyniesione z domu i szkoły z pewnością sprawią, że społeczeństwo zacznie zwracać uwagę na finanse, w wyniku czego mniej osób spotka problem spirali zadłużeń. Edukować powinny również banki i firmy pożyczkowe, które szkoliłyby wówczas swoich przyszłych klientów. Warto zwracać uwagę na fakt, że w przypadku, gdy musimy zaciągnąć zadłużenie, należy dokładnie sprawdzić produkty finansowe dostępne na rynku. Takimi są na przykład porównywarki pożyczkowe takie jak loando.pl.Niestety uzależnienie od pożyczek, jak każde inne uzależnienie ma duży potencjał destrukcyjny. Ważne, by reagować już na pierwsze symptomy, zamiast czekać, aż sytuacja zmieni się w spiralę zadłużeń, a ilość zobowiązań będzie wyjątkowo przytłaczająca. W przypadku, kiedy niestety już wpadliśmy w spiralę zadłużenia, należy niezwłocznie udać się do specjalisty, który pomoże nam uporać się z psychicznymi aspektami uzależnienia, oraz nie uciekać od zobowiązań, i zamiast tego zwrócić się o pomoc do odpowiednich jednostek i przeciwdziałać dalszemu rozwojowi sytuacji.