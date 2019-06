6 pytań o PPK

Ustawa o PPK stała się faktem. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać wraz z początkiem 2019 roku, a już od 1 lipca pierwsi Polacy zaczną gromadzić dodatkowe oszczędności. Obowiązkiem włączenia się do programu na początku zostaną objęte największe firmy. Potem, przez kolejne 1,5 roku dołączać będą do nich kolejne, mniejsze podmioty. I wprawdzie zasadniczym założeniem PPK jest odkładanie pieniędzy z przeznaczeniem na jesień życia, to jednak warto wiedzieć, że część inwestycyjna programu można uzupełnić o ochronę ubezpieczeniową.

- Start PPK to bardzo ważny moment. Program ma szansę upowszechnić wiedzę na temat finansowego bezpieczeństwa m.in. na emeryturze i zmotywować Polaków do odkładania i oszczędzania. To potrzebne, bo emerytury są niskie w stosunku do ostatniej pensji, a będą jeszcze niższe. Te niekorzystne proporcje da się zniwelować tylko dodatkowym, systematycznym odkładaniem pieniędzy na późniejsze lata życia - mówi Konrad Kluska, Członek Zarządu Compensa Życie odpowiedzialny w firmie za obszar PPK.

1. Czy i kiedy przystąpię do PPK?

1 lipca 2019 r. – powyżej 250 pracowników,

1 stycznia 2020 r. – powyżej 50 pracowników,

1 lipca 2020 r. – powyżej 20 pracowników,

1 stycznia 2021 r. – pozostałe przedsiębiorstwa oraz podmioty z sektora finansów publicznych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. sasun Bughdaryan - Fotolia.com Jak dokładnie działają PPK? Każdy uczestniczący w PPK pracownik będzie gromadził pieniądze na indywidualnym koncie, utworzonym w ramach programu.

2. Jak dokładnie działają PPK?

wpłaty własne pracownika w wysokości 2% wynagrodzenia brutto (odprowadzana z wynagrodzenia netto), które mogą być na życzenie pracownika powiększone o kolejne 2%,

wpłaty pracodawcy w wysokości minimum 1,5% wynagrodzenia brutto, które mogą być zwiększone o kolejne 2,5%,

wpłaty Skarbu Państwa – jednorazowo 250 zł w formie kwoty powitalnej i 240 zł raz w roku.

3. Czy PPK to tylko oszczędności?

- Rozwiązanie, jakie proponuje Compensa to dla pracowników szansa, by zabezpieczyć się finansowo także na wypadek niespodziewanych zdarzeń jak śmierć czy trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W takiej sytuacji jako ubezpieczyciel wypłacimy pracownikowi świadczenie z tytułu polisy, o którą został rozszerzony standardowy zakres PPK – tłumaczy Konrad Kluska.

4. Kto będzie zarządzać moimi pieniędzmi?

5. Czy mam obowiązek uczestniczenia w PPK?

- Wchodzące w życie prawo zakłada, że nieuczestniczący w PPK obywatele będą do programu zapisywani ponownie co 4 lata. Kto po tym czasie podtrzyma decyzję o rezygnacji, będzie musiał to ponownie zadeklarować – dodaje Konrad Kluska z Compensy Życie.

6. Czy mogę wypłacić pieniądze przed emeryturą?

podatek od zysków kapitałowych,

30% wartości wpłat pochodzących od pracodawcy, ta część wpłat trafi na konto emerytalne uczestnika w ZUS-ie,

dopłaty Skarbu Państwa

