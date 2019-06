Edukacja pozaszkolna z czerwonym paskiem

19 czerwca dla 4,5 mln polskich dzieci wybrzmiał ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. Wakacje to czas odpoczynku od nauki, ale również od zajęć dodatkowych, a na te ostatnie dzieci i młodzież uczęszczają dość tłumnie. Szacunki wskazują, że w pozalekcyjnych zajęciach językowych, sportowych lub artystycznych uczestniczy 70 proc. młodych Polaków, a gdyby wziąć pod uwagę korepetycje i tzw. "wyrównawcze" to odsetek byłby jeszcze większy. To przekłada się na pozytywną kondycję firm trudniących się edukacją pozaszkolną. Jedynie 3 proc. z nich ma problemy z płatnościami wobec banków i kontrahentów.

Firmy zajmujące się edukacją solidnie spłacają długi

Dobra kondycja finansowa edukacji pozaszkolnej widoczna jest również w jej niewielkiej skali zaległości wobec banków i partnerów biznesowych.

Światowy ranking Pearsona plasuje nasz kraj na wysokiej 10. pozycji pod względem poziomu edukacji dzieci . Nie wszyscy jednak rodzice są przekonani o jakości usług świadczonych przez szkoły publiczne. Stąd też zapewne wynika duże zainteresowaniem ofertą branży edukacji pozaszkolnej. Dane wskazują, że z korepetycji korzysta 17 proc. polskich dzieci, ale eksperci są przekonani, że dane te mogą być istotnie zaniżone. Zajęcia wyrównawcze przestały być kojarzone wyłącznie z uzyskiwaniem słabych wyników w nauce. Dziś z pomocy korzystają nawet uczniowie najmłodszych klas, gdzie istotne jest zdobycie solidnych podwalin wiedzy, poprzez średnie szczeble, na których tę wiedzę się pogłębia, aż po ostatnie lata edukacji, kiedy kluczową kwestią staje się odpowiednie przygotowanie do egzaminów, od których zależy przyszłość dziecka.Najkorzystniej w branży wypadają właśnie podmioty wspomagające edukację. Chodzi głównie o mikro firmy zatrudniające nie więcej niż 9 osób, które oferują korepetycje, zajęcia wyrównawcze i logopedyczne. Jak pokazuje analiza wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska, aż cztery piąte takich podmiotów radzi sobie dobrze lub bardzo dobrze. Jedynie mniej niż 5 proc. jest w jednoznacznie złej sytuacji finansowej. Najgorzej wypadają podmioty oferujące zajęcia sportowe, ale i w tym przypadku większość (53 proc.) jest w dobrej i bardzo dobrej sytuacji finansowej.Akurat na ich kondycję może mieć wpływ niski poziom aktywności fizycznej wśród dzieci. Zgodnie z zaleceniami WHO każde dziecko w wieku 5-17 lat powinno spędzać przynajmniej godzinę dziennie na ćwiczeniach fizycznych. Szacuje się, że ponad 70 proc. dzieci nie spełnia tego warunku. W przypadku szkół językowych często z zajęć korzystają także osoby dorosłe, ciężko więc oceniać jaką część biznesu generują wyłącznie dzieci. Nauka języków jest dziś bardzo popularna, co przekłada się na silną konkurencję, dodatkowo również z licznymi aplikacjami umożliwiającymi naukę przez internet, a to wpływa na obniżenie marży i pogorszenie kondycji finansowej, stąd 43 proc. firm złej i słabej kondycji finansowej.Dobra kondycja finansowa edukacji pozaszkolnej widoczna jest również w jej niewielkiej skali zaległości wobec banków i partnerów biznesowych. Firmom zajmującym się edukacją pozaszkolną rzadko zdarzają się opóźnienia płatności. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy BIK, nie reguluje swoich zobowiązań kredytowych i pozakredytowych mniej niż 3 proc. firm. Dla porównania w całej gospodarce niesolidnych płatników jest 6,3 proc. Całkowite niespłacone zadłużeniu wobec banków i partnerów biznesowych wynosi niecałe 122 mln zł (dane za I kwartał 2019). W przypadku podmiotów wspierających edukację i oferujących korepetycje, których kondycja jest oceniania najlepiej, odsetek firm z przedawnionym zadłużeniem wynosi 2,3 proc. Ich średnia zaległość jest jednak znacząca i przekracza 181 tys. zł. Wśród firm zajmujących się nauką języków obcych jedynie 1,5 proc. ma na koncie niezapłacone faktury i raty kredytów. Również pod względem średniej zaległości, z wynikiem 25,7 tys. zł, wypadają najkorzystniej.