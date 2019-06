Czy nauczyciele mogą liczyć na lepsze warunki kredytów?

Jeśli wykonujesz zawód zaufania publicznego, to możesz liczyć, że zaproponowane ci przez bank warunki kredytu będą lepsze niż to, co oferuje się statystycznemu Kowalskiemu. I to zarówno pod względem ilości wymaganych dokumentów, jak i kosztów. Dzieje się tak, ponieważ tego rodzaju profesje uznawane są przez banki za bardziej wiarygodne i - co za tym idzie - mniej ryzykowne. Niestety nie dotyczy to wszystkich - nauczyciele nie tylko nie mogą liczyć na preferencyjne warunki, ale również powinni spodziewać się, że ich zdolności kredytowej nie podwyższą doliczane do pensji dodatki, które nie są traktowane jako stały dochód.

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego są inaczej traktowani w bankach

- Wynika to z przekonania banków o mniejszym ryzyku związanym z udzieleniem kredytu. Banki zakładają, w oparciu o dotychczasową historię kredytową danej profesji, że nie będą miały większych problemów z odzyskaniem należności od adwokata czy stomatologa. Są to zawody, na które zawsze jest zapotrzebowanie, dlatego nie istnieje większe ryzyko związane z utraceniem przez nich dochodu. Pomimo tego, że nauczyciel bez wątpienia także jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, banki nie przewidują w ich przypadku preferencyjnego traktowania. Są traktowani, jak każda inna osoba starająca się o kredyt – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. AVAVA - Fotolia.com Nauczycielka Czy nauczyciele mogą liczyć na specjalne traktowanie w bankach?

Dodatki podwyższają pensję, ale czy także zdolność kredytową?

- Problematyczna jest natomiast wysokość wynagrodzenia. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, nauczyciele otrzymują także różne dodatki z tytułu wykonywanej pracy. Jest to np. dodatek motywacyjny, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe czy doraźne zastępstwa. Jednak o ich przyznaniu decydują samorządy, w zależności od ich możliwości finansowych. Zgodnie z prawem, taki dodatek przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W związku z czym, nie może on być traktowany jako stały dochód, a co za tym idzie – nie jest wliczany do zdolności kredytowej nauczyciela przez większość banków – dodaje Katarzyna Dmowska.

Dyskusja o poziomie wynagrodzeń nauczycieli trwa w naszym kraju już od miesięcy. Warto jednak pamiętać, że w przypadku starań o kredyt hipoteczny całkowite miesięczne dochody są ważnym, ale nie jedynym czynnikiem decydującym o przyznaniu i wysokości kredytu. Istotnymi aspektami jest również rodzaj zawodu wykonywanego przez kredytobiorcę oraz jego forma zatrudnienia.Osoby wykonujące tzw. zawód zaufania publicznego , w tym np. lekarze, stomatolodzy, weterynarze, prawnicy czy farmaceuci, mogą liczyć, że w banku zostaną potraktowani w sposób preferencyjny. Wśród proponowanych im ułatwień wymienić można m.in. uproszczone procedury oraz mniejsze wymogi odnośnie niezbędnych dokumentów.Forma zatrudnienia nauczycieli regulowana jest przepisami Karty Nauczyciela. Mogą być oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony bądź stosunku pracy z mianowania. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest formą najkorzystniejszą zarówno dla banku, jak i dla kredytobiorcy. Dzięki temu nauczyciel bez negatywnej historii w banku nie będzie miał większych problemów z uzyskaniem pozytywnej decyzji w banku.